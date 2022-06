जशपुर : जिले की तपकरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध रूप से गांजे की तस्करी करते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया(Ganja worth lakhs seized in Jashpur) है. गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से पुलिस ने 4 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त किया गया है. मामले की जानकारी देते देते हुए अतरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय ने बताया कि ''तस्करों द्वारा उड़ीसा से उत्तर प्रदेश गांजे की तस्करी पिकअप वाहन में की जा रही थी पिकअप वाहन में नमक लदा था जिसके नीचे गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा था. पुलिस ने नामिनी बेरियर पर तस्करों को जांच के दौरान पकड़ा है.



किसने दी थी सूचना : एसएसपी प्रतिभा पाण्डेय (SSP Pratibha Pandey) ने बताया कि मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में 2 लोग अपने साथ भारी मात्रा में अवैध गांजा लेकर उसे नमक की बोरियों से छिपाकर तस्करी कर रहे हैं. तस्कर ओडिशा की ओर से अंबिकापुर की ओर जा रहे हैं. सूचना पर ग्राम ऊपरकछार नामनी चौक पुलिस चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी.इसी दौरान ओडिशा के ग्राम बनडेगा की ओर से एक सफेद कलर का पिकअप वाहन UP 64 BT 2028 चेक पोस्ट पर तेज गति से आया. जिसे बेरियर के पास रोका गया. वाहन की तलाशी ली गई, जिसमे पुलिस टीम को पिकअप वाहन में नमक की बोरियों ने नीचे छिपाकर रखा भारी मात्रा में गांजा (Hemp smuggling under salt in Jashpur)मिला.



कितनी है गांजे की कीमत :एएसपी ने बताया कि ''पिकअप वाहन से 4 क्विंटल 20 किलो गांजा जब्त किया गया है. जिसकी कीमत 40 लाख 80 हजार रूपए और तस्करी में इस्तेमाल पिकअप की कीमत 8 लाख रूपए को जब्त किया गया है. पिकअप वाहन चालक से गांजा के संबंध में पूछताछ करने पर गांजा को ओडिशा से अंबिकापुर की ओर विक्रय करने के लिए ले जाना बताया. आरोपियों के नाम अजय राजवाड़े और अजीत कुमार हैं.जिन्हें गिरफ्तार किया गया है.

ये भी पढ़ें -जशपुर में गांजा तस्करी करते तीन तस्कर गिरफ्तार



पुलिस ने की दूसरी बड़ी कार्रवाई : बुधवार को पुलिस ने 105 किलो गांजा जब्त किया था. जिसकी कीमत 10 लाख से अधिक थी, जिसमें 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडेय ने बताया कि ''जिले में ओडिशा और झारखंड राज्य की सीमा पर पुलिस ने सघन जांच कर रही है. खासकर ओडिशा से अवैध गांजा तस्करी करने वालों पर सतत निगरानी रखी जा रही है.चेक पोस्ट बनाये गए हैं. जहां लगातार वाहनों की जांच की जा रही (Ganja worth fifty lakhs seized in Jashpur in two days) है.