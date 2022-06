जशपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले में फरसबहार विकासखण्ड में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरूआत की. इस दौरान पमशाला में ईब नदी के तट पर स्थित कंवर समाज के मंदिर राधा कृष्ण मंदिर में सीएम भूपेश ने पूजा-अर्चना की मुख्यमंत्री ने ईब नदी के तट पर आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में ग्राम कोल्हेजहारिया में प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास तथा पुलिस चौकी की स्थापना, तपकरा में नायब तहसीलदार कोर्ट की घोषणा (CM Bhupesh gave gift in Jashpur Farsbahar) की. उन्होंने फरसाबहार के हाथी प्रभावित क्षेत्र में हाई मास्ट लाइट लगाने के भी निर्देश दिए.साथ ही तपकरा में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने, फरसाबहार में सहकारी बैंक प्रारंभ करने, पमशाला के हाईस्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन, फरसाबहार में 67 स्थानों पर देवगुड़ी के सौंदर्यीकरण के लिए दो करोड़ की स्वीकृति की घोषणा की.

स्थानीय परंपरा से सीएम का स्वागत : पमशाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत पगड़ी और साफा पहनाकर किया (Welcome to CM Bhupesh in Pamshala Jashpur) गया. मुख्यमंत्री ने पमशाला में छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा-अर्चना कर भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में किसानों और ग्रामीणों से शासकीय योजनाओं की मैदानी स्थिति की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से हाट बाजार क्लिनिक योजना का लाभ उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार लघुवनोपजों की खरीदी और वेल्यू एडिशन को प्रोत्साहन कर रही है. इसका लाभ भी वनवासियों को मिल रहा है. सबसे पहले जशपुर से ही महुआ से सेनेटाईजर बनाया गया.

सीएम ने ऑन द स्पॉट दिए कई निर्देश : कार्यक्रम में सितरेंगा के रजनी कुजूर ने राशन कार्ड की समस्या सीएम (CM Bhupesh Baghel) के सामने रखी. जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जल्द ही राशनकार्ड बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए. वहीं साजबहार के दीपक ने वन अधिकार पट्टा की मांग की. मुख्यमंत्री ने इस पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए.

आत्मानंद स्कूल के बच्चों से की मुलाकात : . मुख्यमंत्री ने पमशाला स्वामी आत्मानंद स्कूल (Pamshala Swami Atmanand School Jashpur) के बच्चों से स्कूल की गतिविधियों और पढ़ाई-लिखाई की जानकारी ली. फरसाबहार आत्मानन्द स्कूल के छात्र नूतन कुमार ने बताया कि स्कूल में पढाई अच्छी होती है स्कूल में लैब और लाइब्रेरी की सभी सुविधाएं हैं. स्कूल में अभी 500 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. बच्चों ने स्कूल दूर होने के कारण बस सुविधा की मांग की थी.जिसके बाद सीएम ने कलेक्टर को बस सुविधा मुहैया करने के निर्देश दिए हैं.