जांजगीर चांपा: जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में गुरुवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन छात्रों को अपनी चपेट में ले लिया. हाइवा की चपेट में आने से तीनों छात्रों की हालत गंभीर है. घटना के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम कर (Hyva hit students going to school in Janjgir Champa) दिया. ग्रामीणों ने बच्चों के इलाज के साथ वाहनों की गति पर नियंत्रण करने की मांग की है.

जांजगीर चांपा में स्कूल जा रहे छात्रों को हाइवा ने मारी टक्कर

ये है पूरा मामला: शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के दूरपा गांव के लोग उस वक्त आक्रोशित होकर सड़क पर बैठ गए, जब गांव के तीन छात्र शिवरीनारायण स्कूल जाने के लिए अपनी बाइक से निकले थे और दुरपा गांव के पास चौक में तेज रफ्तार हाइवा ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. तीनो छात्रों में से दो की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद बिलासपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

ग्रामीणों ने चालक को पकड़ा: घटना के बाद हाइवा चालक भागने के फिराक में था, लेकिन गांव से ही होकर उसे चांपा जाना था. ग्रामीणों ने हाइवा चालक को रोका और उसके मालिक के बारे में पूछताछ की. हाइवा चालक ने अपनी गाड़ी में बोल्डर लेकर चांपा जाने की सूचना दी. हालाकि कुछ समय बाद पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया.

यह भी पढ़ें: महासमुंद सड़क हादसा में 7 लोग घायल

वाहन चालक और वाहन पुलिस के कब्जे में: घटना की सूचना मिलने पर शिवरीनारायण पुलिस मौके पर पहुंची और हाइवा चालक को हिरासत में ले वाहन को अपने कब्जे में ले लिया. इस विषय में थाना प्रभारी रविन्द्र अनंत ने बताया कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले, गुरु दयाल यादव, गोपी किशन साहू और राकेश यादव की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें उपचार के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है. आक्रोशित भीड़ को शांत करा कर चक्काजाम खत्म करने की कोशिश की जा रही है.