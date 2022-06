जांजगीर चांपा: जिले में संचालित एनकेएच प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया (Doctor arrested for molesting nurse in Janjgir) है. एनकेएच हॉस्पिटल में तैनात आरएमओ डॉ लेख चंद साहू अपने ही अस्पताल की नर्स से बार-बार छेड़छाड़ किया करता (NKH hospital doctor arrested) था.जिससे परेशान होकर पीड़ित नर्स थाने जा पहुंची और आरोपी डॉक्टर लेखचंद साहू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी. पीड़ित नर्स की शिकायत पर पुलिस ने धारा 354,354घ के तहत मामला दर्ज कर आरोपी डॉक्टर को जेल भेज दिया है.





कहां का है मामला : चांपा के एनकेएच निजी हॉस्पिटल (Molestation incident in Champa NKH Hospital) में घटी इस घटना ने अस्पताल में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है. क्योंकि अस्पताल के डॉक्टर ही जब इस प्रकार की करतूत करने लगेंगे तो महिला स्टाफ अपने आप को कैसे महफूज समझेंगे.पीड़ित महिला ने बताया कि ''17 जून को वो नाईट ड्यूटी पर थी. इस दौरान आरोपी डॉ लेखचंद साहू बुरी नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा. पीड़िता के विरोध करने पर उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी दी.

कई दिनों से कर रहा था परेशान : आरोपी डॉक्टर कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था जिसकी शिकायत उसने प्रबंधन से भी की (Doctor arrested on complaint of nurse in Champa) थी. लेकिन प्रबंधन ने इस पर ध्यान नही दिया. मजबूर होकर पीड़िता ने इसकीं शिकायत चांपा थाने में की. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.