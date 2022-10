भिलाई : जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है. शनिवार को दिनदहाड़े दो नकाबपोश बाइक सवारों ने महिला से साढ़े चार लाख रुपए लूट लिए और फरार हो (Lakhs looted from woman in Bhilai ) गए. घटना के बाद महिला ने भिलाई तीन थाने में मामला दर्ज कराया. वारदात के बाद हुलिए के बताए अनुसार पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी करके लुटेरों की तलाश कर रही (robbery in bhilai) है.

भिलाई 3 पुलिस ने बताया कि दुर्ग पद्मनाभपुर निवासी भावना राठौर कुम्हारी में बीसी खेलती थी. बीसी पूरी होने पर शनिवार दोपहर महिला वहां रुपए लेने गई थी. दोपहर ढाई बजे भावना राठौर अपने पर्स में साढ़े चार लाख रुपए लेकर निकली थी. वह जैसे ही सड़क पर पहुंची दो नकाबपोश बाइक सवार आए और महिला से पर्स छीनकर भाग (Robbers looted money from woman)गए.

महिला मदद की गुहार लगाती रही. लेकिन जब तक लोग वहां पहुंचते लुटेरे वहां से भाग गए. इधर महिला की शिकायत के बाद भिलाई तीन पुलिस ने कंट्रोल रूम में सूचना देकर जगह जगह नाकेबंदी कर दी है. आरोपियों की तलाश जारी है. Bhilai crime news