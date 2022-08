दुर्ग : जिले के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पथरिया मेडेसरा बेमेतरा मार्ग पूरी तरह से बारिश की वजह से बंद (Shivnath river in spate in durg) है. पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण शिवनाथ नदी उफान पर है. रक्षाबंधन के दिन लोग अपनी बहनों के घर जा रहे (Rain devastation in durg) हैं. उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पूरी रोड जलमग्न हो चुकी है. पथरिया क्षेत्र के आसपास के गांव के कई किसानों के खेत डूब चुके हैं. ऐसे में किसानों का कहना है कि '' पहले बारिश नहीं होने की वजह से उनकी सारी फसल खराब हो गई. अब बारिश इतनी हुई है कि खेत डूब गए.जिसके कारण उन्हें लाखों का नुकसान हो गया (orgy of Shivnath river in the durg)है.''

सरकार से किसान मांग रहे मदद : किसानों को इस बार दोहरी मार का सामना करना पड़ा (Crop destroyed by water in durg) है. पहले कम बारिश ने उनकी फसलें खराब की. वहीं जब बारिश हुई तो खेतों में बची हुई फसल भी पूरी तरह से पानी की भेंट चढ़ गई. अब किसानों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करेंगे.लिहाजा अब सरकार से किसान मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

सड़क पानी में डूबा : अहिवारा से पथरिया होते हुए लोग दुर्ग बेमेतरा कवर्धा के लिए इसी रोड का उपयोग करते हैं. लेकिन पानी की वजह से पूरी आवाजाही बंद हो चुकी है पथरिया क्षेत्र से लगे सहगांव में चूना पत्थर की खदान भी जलमग्न हो चुके हैं. वहीं क्षेत्र के दुकानदारों का कहना है कि राखी के दिन उन्हें बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. कोई दुर्घटना ना हो इसे देखते हुए नंदिनी थाना प्रभारी राजेश मिश्रा ने जायजा लिया एवं पुलिस बल को क्षेत्र में तैनात किया है.