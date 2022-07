भिलाई : सेक्टर 8 में मंदिर तोड़े जाने के बाद हिंदू संगठनों ने बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश जताया है. अब मंदिर तोड़ने का वीडियो भी सामने आ गया (Video of removal of temple in Bhilai goes viral) है. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें बीएसपी के अधिकारी सेक्टर 8 में मंदिर को तोड़ते हुए दिख रहे (Hindu organizations protest against removal of temple in Bhilai) हैं.अब तक पुलिस ने बीएसपी के किसी अधिकारी पर कार्यवाई नहीं की है. जिसके विरोध में जय हनुमान युवा वाहिनी ने कंट्रोल रूम में प्रदर्शन कर एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा गया.

भिलाई में मंदिर हटाने पर हिंदू संगठनों का विरोध

क्या है संगठन की मांग : युवा वाहिनी (Hindu Yuva Vahini Bhilai) ने अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई की मांग की है. साथ ही मंदिर का पुनर्निर्माण करने को कहा है. लेकिन अब तक बीएसपी के किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की है. इसकी वजह से जय हनुमान युवा वाहिनी के लोगों भिलाई के सेक्टर 6 स्थित कंट्रोल रूम में जमकर प्रदर्शन किया गया. बीएसपी की इस हरकत के बाद आक्रोशित वार्डवासी और हनुमान सेवा वाहिनी संगठन (Hanuman Seva Vahini Organization Bhilai) ने एसपी कार्यालय कर घेराव कर बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

ये भी पढ़ें- भिलाई निगम में मारपीट करने वाले पार्षद को हटाने की मांग

कब की है घटना : भिलाई के सेक्टर 8 में नीम और बरगद का पेड़ का है. जिसके नीचे वार्डवासियों ने हनुमान मंदिर स्थापित किया हैं. अब वर्षों पुराने इस मंदिर को बीएसपी ने अवैध कब्जा बताकर कार्रवाई करते हुए तोड़ दिया. इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए.वहीं सूचना मिलने के बाद पहुंचे हनुमान सेवा वाहिनी संगठन ने एसपी कार्यालय का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग (Demand for action on the officers of BSP management) की.