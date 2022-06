दुर्ग: भिलाई के छावनी क्षेत्र के साई नगर में दो दिन पहले हुए हत्याकांड में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आपसी रंजिश के कारण युवक की हत्या की गई थी. युवक की हत्या आठ आरोपियों ने मिलकर की (murder in durg)थी. योजना बनाकर बेस बल्ला और चाकू से घातक हमला कर फिल्मी स्टाइल में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हत्याकांड का मुख्य आरोपी भाजपा नेता लोकेश पांडे को विशाखापट्टनम से गिरफ्तार कर दुर्ग पुलिस भिलाई लेकर आई है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार व दोपहिया वाहन बरामद कर लिया (accused were arrested by Durg police) है.

दुर्ग का रंजीत सिंह हत्याकांड

एसपी का बयान: इस विषय में एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि मृतक रंजीत सिंह को पुरानी रंजीश की वजह से हत्या कर दी गई. विरोध करने पर सभी एक साथ होकर बेस-बल्ला, धारदार हथियार से हमला कर दिए. भागने की कोशिश के बावजूद आरोपियों ने रंजीत सिंह की हत्या कर दी. रंजीत सिंह की हत्या टिप्पू, सोना, चिंकू सहित 8 लोगों ने की. आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गये. पुलिस आरोपियों की पातासजी के लिए तीन अलग-अलग टीम गठित कर तलाश में जुटी थी. पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी बिसेलाल अपने रिश्तेदार के घर राजनांदगांव में छिपा हुआ है. पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

दुर्ग से पकड़ा गया एक आरोपी: पुलिस ने आरोपी सोना उर्फ जोश अब्राहम, अमन उर्फ टिम्पू, बिसेलाल उर्फ छोटू, भूपेन्द्र साहू और पिन्टू सिंह को राजनांदगांव से गिरफ्तार किया है. आरोपी निखिल साहू को ग्राम रसमड़ा से गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अमन और मृतक रंजीत सिंह के बीच कुछ दिनों पूर्व आपसी विवाद चल रहा था. मृतक ने आरोपी को मारने की धमकी दी थी. जिसके बाद हत्या के दिन रंजीत सिंह पर बेस-बल्ला, चाकू से घातक चोट पहुंचाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद मृतक को लाल बहादुर अस्पताल के पास फेंककर आरोपी फरार हो गए थे.

यह भी पढें: राजनांदगांव में जादू टोने के शक में बुजुर्ग महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों का निकला जुलूस और कराई गई उठक-बैठक: पुलिस आरोपियों को घटनास्थल लेकर पहुंची. जहां स्थानीय लोगों ने आरोपियों के चहेरे पर कालिक पोत दिए. फिर पुलिस ने घटनास्थल से जुलूस निकली. पुलिस ने अंत में आरोपियों का उठक-बैठक भी कराई.