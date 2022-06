दुर्ग - भिलाई भट्टी पुलिस ने मोटर साइकिल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया (Bike theft accused arrested in Bhilai) है. पुलिस ने 6 मोटर साइकिल समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है. आरोपियों में 2 आरोपी चोरी की मोटर साइकिल खरीदने वाले भी शामिल हैं.इन लोगों ने कम कीमत पर बाइक खरीदी थी. लेकिन आरोपियों के पकड़े जाने के बाद इनका भी हिसाब किताब पुलिस ने कर दिया.

दो बाइक चोर समेत खरीदार चढ़े पुलिस के हत्थे, 6 गाड़ियां भी बरामद

कैसे करते थे चोरी : पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि '' एक व्यक्ति द्वारा मोटर साइकिल बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है. पुलिस ने व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की गई. जिसने अपना नाम कमलकांत प्रसाद निवासी उमदा पुरानी भिलाई बताया . कमलकांत ने बताया कि इनका गैंग बीएसपी के मेनगेट पार्किंग और भिलाई दुर्ग के से मोटर साइकिल और स्कूटी चोरी किए हैं.

किसके साथ करते थे चोरी : आरोपी ने इस चोरी में शामिल अपने दोस्त पवन नाग के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात कबूली. साथ ही ये बताया कि आरोपी ने बाइक किसको बेची है. आरोपी कमलकांत ने एक चोरी की मोटर साइकिल को अपने ही रिश्तेदार भाई को ही बेचा था. पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. जिसमे मोटर साइकिल स्कूटी चोरी करने वाला कमलकांत प्रसाद और पवन नाग के साथ मोटर साइकिल खरीदने वाले राकेश धृतलहरे और दीपांक राज लम्हात्रे को भी गिरफ्तार किया गया (bhilai bhatti police action) है.



पुलिस से कैसे बचते थे आरोपी : पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ''भिलाई दुर्ग के पार्किंग में खड़े मोटर साइकिल और स्कूटी को अपना निशाना बनाते थे. मास्टर चाबी से लॉक खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम देते (Theft of vehicles from master key in Bhilai) थे. आरोपी चोरी करने के बाद गाड़ियों का नंबर बदल देते थे और गाड़ियों को कम कीमतों में बेचा करते थे. इन्होंने 30 फीसदी रेट में नई बाइक को भी बेचा है.