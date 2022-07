धमतरी : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे (Agriculture and Water Resources Minister Ravindra Choubey) की अनुशंसा और किसान संगठनों की मांग को देखते हुए गंगरेल डेम से सिंचाई के लिए तत्काल पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में जल संसाधन विभाग आगामी शनिवार यानी 22 जुलाई को शाम 4 बजे गंगरेल डेम से सिंचाई के लिए पानी (Water will be released from Gangrel Dam after CM instructions)छोड़ेगा.

किसलिए पानी छोड़ा जाएगा : बता दें कि किसानों ने मुख्यमंत्री से खरीफ फसल की सिंचाई के लिए डैम का पानी छोड़ने की मांग की (water will be available for irrigation from gangrail dam) थी. जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया. विभाग के प्रमुख अभियंता इंद्रजीत उईके ने बताया कि ''गंगरेल डैम में पर्याप्त जलभराव है. गंगरेल बांध की नहर से रायपुर, आरंग, धरसींवा, बलोदा बाजार-भाटापारा, लवन,पलारी और धमतरी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा.''

क्यों है गंगरेल प्रसिद्ध : गंगरेल बांध का एक और नाम रविशंकर बांध है. धमतरी जिले में, यह स्थान पर्यटकों के लिए काफी प्रसिद्ध है. इस बांध का निर्माण महानदी पर किया गया है. बांध की दूरी 15 किमी है. 10 एमवी क्षमता की गंगरेल हाइडल पावर प्रोजेक्ट नामक एक हाइडल पावर परियोजना द्वारा आसपास के क्षेत्र हेतु विद्युत का उत्पादन होता है. गंगरेल बांध में जल धारण क्षमता 15,000 क्यूसेक है. यह बांध सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध माना जाता है.