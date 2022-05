धमतरी : कोलियारी खरेंगा की खेतों में आग लगने से दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी (Fifty acres of Dhamtari farm destroyed in fire ) पड़ी. बताया जा रहा है देखते ही देखते आग ने भयानक रुप ले लिया. जिससे आसपास के खेत चपेट में आ गए. गांव वालों ने पहले ध्यान नहीं दिया.लेकिन जब आग ने भयानक रुप ले लिया तो सभी ने दमकल कर्मियों को फोन किया.

धमतरी के पचास एकड़ खेत आग में स्वाहा

कैसे लगी आग : ग्रामीणों ने बताया कि किसी ने पैरावट जलाने के लिए आग लगाई थी. लेकिन पैरावट की आग खेत दर खेत होते हुए बड़ी होती चली (Terrible stubble fire in Dhamtari) गई. क्योंकि जहां आग लगाई गई थी . वहां से गांव काफी दूर है.लिहाजा आग फैलने की जानकारी जल्दी नहीं मिल सकी. वहीं जब आग फैलते हुए गांव के पास आई तो ग्रामीणों को इसकी लपटों से खतरे का अंदेशा हुआ.

कितने खेतों में लगी आग : इस आग से 50 से ज्यादा खेत चपेट में आ (Fifty fields burnt in the fire in Dhamtari) गए. शाम 7 बजे दमकलकर्मी अपने दलबल के साथ आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे. लेकिन तब तक ये आग काफी भयानक रूप ले चुकी थी. दमकल की गाड़ियों को आग में काबू पाने के लिए 10 घंटे से ज्यादा का समय लगा. वहीं आग से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है.