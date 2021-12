दंतेवाड़ा: दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान (Naxal eradication campaign in Dantewada) के तहत चलाए जा रहे सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को लगातार कामयाबी मिलती जा रही है. दंतेवाड़ा में सुरक्षाबलों और पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर एक लाख रुपये के इनामी (one lakh rewarded Naxalite arrested)नक्सली को गिरफ्तार किया है. सुरक्षाबलों की टीम ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

पालनार से नक्सली की गिरफ्तारी

दंतेवाड़ा के पालनार सीआरपीएफ कैंप (Palnar CRPF Camp) 111 बटालियन और अरनपुर थाना में पुलिस बल ने इलाके में संयुक्त अभियान (Joint operation of CRPF and police force in Dantewada) चला रखा है. मुखबिर की सूचना पर टीम पालनार के जंगल में रवाना हुई. भारी संख्या में पुलिस बल को आता देख एक संदिग्ध व्यक्ति जंगल की ओर भागने लगा. जिसे सुरक्षाबलों के जवानों ने चारों तरफ से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया. जब जवानों ने गिरफ्त में आए शख्स से कड़ी पूछताछ की तो उसने अपना नाम पोदिया मिडियामी बताया. वह अरनपुर सीएनएम अध्यक्ष (CNM President) पद पर कार्यरत था. मिडियामी ने पूछताछ में यह कबूल किया कि वह नक्सली संगठन के लिए काम करता है.

नक्सली पोदिया मडियामी से पूछताछ जारी

पुलिस ने जब नक्सली के बारे में और जानकारी प्राप्त की तो यह खुलासा हुआ कि पोदिया मिडियामी पर एक लाख रुपये का इनाम है. वह नक्सली संगठन में रहकर बस्तर में कई बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका है. दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव (Dantewada Superintendent of Police Abhishek Pallav) ने मिडियामी पर एक लाख रुपये के इनाम की पुष्टि की है. पुलिस अभी नक्सली से पूछताछ कर रही है. जिसमें कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

बस्तर में पुलिस और सुरक्षाबलों ने लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रखा है. जिसकी वजह से कई बार सर्चिंग और संयुक्त अभियान में कई नक्सली पकड़े जा रहे हैं.