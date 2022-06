गौरेला पेंड्रा मरवाही: मरवाही वन मंडल में एक बार फिर दो हाथियो की दस्तक ने हड़कंप मचा दिया (Orgy of elephants in Gaurela Pendra Marwahi forest division) है. दो हाथी बीते दिन शाम को मध्यप्रदेश की सीमा से छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल में आ पहुंचा (group of elephants reached Chhattisgarh from Madhya Pradesh )है.

दो हाथी मरवाही वन मंडल पहुंचे

इन हाथियों ने देर रात कुछ ग्रामीणों के घरों में भी तोड़-फोड़ की है. ग्रामीण भी लापरवाही बरतते हुए हाथियों के पास तक पहुंच रहे हैं. इस बीच वन अमला दावा कर रहा है कि वो लगातार हाथियों की निगरानी करते हुए ग्रामीणों को हाथियो के पास जाने से रोक रहा है.



लोगों के घरों में हाथियों ने की तोड़फोड़: दरअसल दो हाथियो का दल मध्यप्रदेश के अनुपपुर जिले के कदमसरा इलाके से छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल में पहुच गया है. इन दोनों हाथियो ने मरवाही के धरहर गांव में संतोष नंदू के घर में तोड़फोड़ की. इसके बाद दोनों हाथी वहां से मरवाही के चुआ बहरा गांव के पास के जंगल में पहुंच गए.

यह भी पढ़ें: सावधान..एक बार फिर आ गए हैं चंदा हाथी

वन अमला कर रहा हाथियों की निगरानी: इस विषय में वन अधिकारियों ने बताया कि हाथी मध्यप्रदेश की सीमा से यहां पर पहुचा है. जहां पर वन अमला लगातार हाथियों की निगरानी कर रहा है. ग्रामीणों को जंगल में हाथियों के पास नहीं जाने दिया जा रहा है.