बिलासपुर : बिलासपुर पिछले दिनों राज्य की कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के अंदर चलने वाली यात्री ट्रेनों को दोबारा शुरू करने के लिए आंदोलन किया (SECR zone local trains started) था. आंदोलन के बाद रेल प्रशासन ने मेमू गाड़ियों को दोबारा शुरू करने का वादा किया(Rail facility will be restored in Bilaspur Railway Division) था. बोर्ड ने फैसला करते हुए बंद होने वाली गाड़ियों को दोबारा शुरू कर दिया (SECR zone local trains started) है. रेलवे बोर्ड ने छत्तीसगढ़ की जनता को राहत पहुंचाने कुछ यात्री ट्रेनों को दोबारा पटरी पर ला रही (Express and local train will start in Bilaspur zone) है. बोर्ड ने 2 एक्सप्रेस और 13 मेमू ट्रेनों को दोबारा चलाने के निर्देश दिए है. ये ट्रेनें 7 से 15 अगस्त के बीच शुरू कर दी जाएंगी.

एक्सप्रेस गाड़ियों के नाम एवं नंबर



(1) 18251 रायपुर - कोरबा हसदेव एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन )



(2) 18252 कोरबा-रायपुर हसदेव एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन)



मेमू गाड़ियों के नाम एवं नंबर



(3) 08701/08702 रायपुर-दुर्ग-रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल



(4) 08707 रायपुर-दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल



(5) 08718 दुर्ग-रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल



(6) 08725 रायपुर - दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल



(7) 08726 दुर्ग-रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल



(8) 08719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल



(9) 08721 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल



(10) 08723 डोंगरगढ़-रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल



(11) 08724 गोंदिया-रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल



(12) 07805 गोंदिया-कटंगी मेमू पैसेंजर स्पेशल



(13) 07806 कटंगी- गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल



(14) 07809 गोंदिया- कटंगी मेमू पैसेंजर स्पेशल



(15) 07810 कटंगी - गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल