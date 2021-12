बिलासपुर: डायरिया से एक युवक की मौत (Young Man Dies of Diarrhea) का मामला सामने आया है. तारबाहर में फैले डायरिया (Diarrhea in Bilaspur) से युवक की मौत की पुष्टी हुई है. तारबाहर के रहने युवक खालिद खान की मौत हुई है. पिछले चार दिन से तारबाहर और तालापारा में डायरिया का प्रकोप फैला (Situation Worsening Due to Diarrhea) है. पानी की खराबी की वजह से डायरिया का फैलाव लगातार सामने आ रहा है. युवक की मौत के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल का है. लोग डायरिय के बचाव के तरीके को अपना रहे हैं.

बिलासपुर में गंदे जल जमाव के कारण बढ़ रहे डायरिया के मरीज

