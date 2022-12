गौरेला पेंड्रा मरवाही: पेंड्रा में कांग्रेस के जिला कार्यालय के सामने का मामला है. जहां पर आज शाम गौरेला की ओर से पेंड्रा की तरफ आ रही एक कार को दूसरी दिशा से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी. (truck and car collision in pendra) भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. आनन फानन में डायल 112 और पेंड्रा पुलिस मौके पर पहुंची और कार में बैठे तीनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. pendra latest news

तीनों घायलों को बिलासपुर रेफर किया: तीनों घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है. (people in car were seriously injured) घायलों की पहचान सेमरा ITI में प्यून के पद पर पदस्थ दुर्गा प्रसाद मरकाम, शिव चरण केवट और रुक्मेश सोनी हैं. डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को बिलासपुर रेफर कर दिया है. वहीं घटना के बाद धान से लोड ट्रक को चालक लेकर फरार हो गया. pendra raod accident) फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से ट्रक और चालक की पहचान कर रही है.

राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हो रहे कितने हादसे: मई महीने में राज्य सरकार ने आंकड़ा जारी किया था. इस आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में लगातार सड़क हादसों के ग्राफ में इजाफा हुआ है. सड़क हादसों से मौत के मामले में दुर्ग चौथे नंबर है. पहले स्थान पर रायपुर, दूसरे स्थान पर राजनांदगांव और तीसरे स्थान पर रायगढ़ है. इन चार महीनों में दुर्ग जिले में कुल 113 लोगों की मौत हुई है. छत्तीसगढ़ की यातायात पुलिस खराब सड़कों को चिन्हित कर हादसों को रोकने का प्रयास कर रही है लेकिन तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना और ट्रैफिक नियमों का पालन न करना हादसे की वजह बन रहा है.