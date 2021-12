गौरेला पेंड्रा मरवाही : उत्तर भारत की ओर से चल रही हवाओं का असर गौरेला पेंड्रा मरवाही (Gorela Pendra Marwahi in The Grip of Cold Wave) जिला समेत पूरे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है. गौरेला पेंड्रा मरवाही का पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में है. लोग ठंड से परेशान हैं. इसका खासा असर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ा है. हालांकि सोमवार की अपेक्षा आज तापमान में थोड़ी वृद्धि से लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अभी लोगों को और हाड़ कंपाने वाली ठंड का सामना करना होगा.

शीतलहर की चपेट में गौरेला पेंड्रा मरवाही

अमरकंटक की तराई में बसे गांववाले ज्यादा परेशान

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में शीतलहर का खासा असर देखने को मिल रहा है. यहां मध्यप्रदेश के अमरकंटक की तराई में बसे गावों (Villages of Chhattisgarh Settled in The Terai of Amarkantak) में पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग ठंड से काफी परेशान हैं. पिछले चार-पांच दिनों से चल रहे शीतलहर के चलते दिन में भी लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों के साथ अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है. वहीं तापमान में गिरावट के साथ ही खेत खलिहान में पेड़-पौधों में पड़ी ओस की बूंदें भी जमने लगी है.

अलाव और गर्म कपड़ों का ही सहारा

पेण्ड्रा गौरैला और मरवाही क्षेत्र के दूरस्थ जंगल के गावों में लगातार पाला पड़ रहा है, जिससे सुबह-सुबह मैदान भी सफेद दिखाई पड़ रहा है. वहीं ग्रामीणों के पास इस ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों के अलावा कुछ भी उपाय नहीं हैं. मौसम विभाग के अनुसार पेंड्रा रोड में आज का न्यूनतम तापमान 6.5 सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं आने वाले दिनों में भी लोगों की समस्या कम होती नहीं दिख रही है.