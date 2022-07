बिलासपुर : गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से लौटते हुए कुछ देर के लिए बिलासपुर में रुके. बिलासपुर में उन्होंने पूर्व राज्यसभा सदस्य रामाधार कश्यप की प्रथम पुण्यतिथि के दौरान उन पर लिखी गई पुस्तक सुरता का विमोचन किया. कार्यक्रम के बाद उन्होंने खाद की कमी, ट्रेनों के कैंसलेशन और यूपी की घटना को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा (CM Bhupesh accuses BJP in Bilaspur) है.

खाद की कमी केंद्र की देन : खाद की कमी को लेकर सीएम ने कहा कि " केंद्र सरकार ने खाद की आपूर्ति केवल अभी 75% ही की है. जितना हमने डिमांड किया है उसका केवल 75% ही खाद उपलब्ध कराया गया है. हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार से मांग, डिमांड भेज रहे हैं. हमारे अधिकारी लगातार लगे हुए हैं कि खाद की आपूर्ति पूरी हो. इसके लिए केंद्र सरकार से लगातार डिमांड किया जा रहा (CM Bhupesh statement on shortage of fertilizer in Chhattisgarh) है.''



ट्रेन कैंसिलेशन पर भी भड़के सीएम : सीएम ने ट्रेनों के कैंसिलेशन पर केंद्र को आड़े हांथ लेते हुए कहा कि '' यात्री ट्रेनों को लगातार बंद करना बेहद दुर्भाग्य जनक है. जो गरीब, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके यात्रा के लिए सबसे सस्ती सुविधा रेलवे थी. कोयले की आपूर्ति के नाम से पैसेंजर ट्रेन को बंद करना मैं नहीं समझता कि उचित कदम है. एक-दो दिन, एक हफ्ता बंद हो तो समझा जा सकता है, लेकिन महीनों- महीनों तक हजारों ट्रेनों को रोकना यह कतई उचित नहीं (CM Bhupesh surrounded the center regarding cancellation of passenger trains)है.''

न्यूज चैनल के एंकर की गिरफ्तारी पर बयान : मुख्यमंत्री ने यूपी सरकार और यूपी पुलिस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि '' कोर्ट के आदेश से वहां गिरफ्तारी करने गए थे. आरोपी को बचाने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस. यह दुर्भाग्य की बात है. हमारे पास न्यायालय का आदेश था, उत्तर प्रदेश पुलिस के पास कुछ नहीं था.''