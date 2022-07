बीजापुर: बीजापुर में पोटाकेबिन के एक स्कूल में एक शिक्षिका ने बचपन का प्यार गाना (teacher Aruna Gandharla sang Bachpan ka pyar song) गाया. महिला टीचर के इस गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. टीचर ने स्कूली छात्राओं के मनोरंजन के लिए बचपन का प्यार गाना गाया. जिस पर स्कूली छात्राएं थिरकती नजर आ ( Bachpan ka pyar song in Bijapur) रहीं हैं. महिला शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाई के तनाव से मुक्त कराने के लिए ऐसा (Bachpan ka pyar song in Bijapur Pota Cabin) किया. दिनभर की क्लास के बाद शाम को स्कूल की छुट्टी से पहले स्कूली छात्राओं ने बचपन का प्यार गाने पर डांस किया और बच्चे इस कवायद से काफी खुश हो (school students started dancing on Bachpan Ka Pyaar song) गए.

बस्तर से बचपन का प्यार गाने का नाता

बच्चों को तनावमुक्त रहने के लिए बनाया यह वीडियो: यह वीडियो कुछ दिन पहले का है जब यहां कार्यरत शिक्षिका अरुणा गंधारला ने स्कूल में बच्चों को बचपन का प्यार गाना याद दिलाया. शाम के वक्त स्कूल की छुट्टी होने से पहले अरुणा गंधारला ने बचपन का प्यार गाना गाया. आगे आगे टीचर गाना गा रही थी. पीछे पीछे बच्चे इस गाने को गुनगुना रहे थे. उसके बाद छात्राओं ने स्कूल में बचपन का प्यार गाने पर डांस किया. टीचर का कहना है कि बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए इस तरह की एक्टिविटी जरूरी है. ताकि बच्चे टेंशन फ्री रह (Bachpan ka pyar song in Bijapur Pota Cabin school) सकें.

ये भी पढ़ें: SUPERHIT सहदेव: 'बचपन का प्यार' वाला सहदेव कर रहा छत्तीसगढ़ी में गाना गाने की प्लानिंग

सुकमा के सहदेव दिरदो बचपन का प्यार गाने से हुए थे फेमस: आपको बता दें कि सुकमा के सहदेव दिरदो ने भी बचपन का प्यार गाना स्कूल में गाया था. उसके बाद वह रातों रात इस गाने के जरिए सेलिब्रिटी बन गए. मशहूर सिंगर बादशाह ने सहदेव के दिरदो के इस गाने पर एलबम बनाया. उस एलबम में सहदेव दिरदो अभिनय करते नजर आए. बचपन का प्यार गाने का वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. बचपन का प्यार वाले एलबम ने देश के बाद विदेशों में भी खूब सुर्खियां बटोरी. फिल्मस्टार्स, खिलाड़ी और सेलिब्रिटी भी इस गाने पर डांस करते और मीम्स बनाते देखे गए.