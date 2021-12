बीजापुर:आगामी छत्तीसगढ़ नगरपालिका चुनाव 2021 (Chhattisgarh municipal elections 2021) में शुक्रवार तीन दिसम्बर को पर्चे दाखिल करने का आखिरि दिन था. इस बार नगर पंचायत भोपाल पटनम के पार्षद चुनाव में कांग्रेस पार्टी (Congress Leader filed nomination form for Bhopalpatnam Nagar Panchayat Councilor) ने पंद्रह में से आठ महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा (party has given tickets to eight women candidates for councilor elections.) है.

ये हैं प्रत्याशी

जिनमें आठ महिला प्रत्याशियों को पार्टी ने पार्षद चुनाव के लिए टिकट दिया है, उनमें में प्रमुख रूप से सुकमा तलांडी, सुनीता एट्टी, रिंकी कोरम, पार्वती गौतम, विजय लक्ष्मी वासम, आशा आत्मपुरी, डॉ. शशि कला और सपना कटरेवला. वहीं, पुरुष प्रत्याशियों में अरुण कोरम, शेख़ रज़्ज़ाक़, नीरज सुनारकर, वीज़ार खान, संतोष बोरे, रविंद्र पेरमल और अरुण वासम शामिल है.

ये थे उपस्थित

नामांकन दाखिले के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर की प्रभारी एवं प्रदेश महासचिव रुक्मणी कर्मा, महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं नगर पंचायत भोपाल पटनम के चुनाव प्रभारी यशवर्धन राव, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं बीजापुर के विधायक विक्रम शाह मंडावी, जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के अध्यक्ष लालू राठौर, जिला पंचायत बीजापुर के अध्यक्ष शंकर कुड़ियम विशेष रूप से उपस्थित थे.

लिया ये संकल्प

पर्चा दाखिल करने के बाद यशवर्धन राव ने कहा कि नगर पंचायत भोपालपटनम के पंद्रह में से आठ वार्डों में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को टिकट दिया है. भोपालपटनम के मतदाताओं ने सभी वार्डों में कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए संकल्प ले लिया है.