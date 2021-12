बस्तरः देश में तेजी से फैल रहे कोरोना के नया वेरिएंट ओमीक्रोन (New Variant Omicron) के प्रकोप को देखते हुए छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी अब अलर्ट जारी किया गया है. खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र (naxal affected area) में मौजूद सभी पुलिस कैंप में हाई अलर्ट (High alert in police camp) जारी किया गया है. अब एक बार फिर से छुट्टी से वापस लौटने वाले जवानों को कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन (Follow the rules of corona protocol) करना होगा.

बस्तर पुलिस कैंप में हाई अलर्ट

बस्तर के IG सुंदरराज पी ने बस्तर संभाग में मौजूद सभी पुलिस कैंप के लिए यह आदेश जारी किया है. बीते वर्ष कोरोना काल के दौरान देखा गया था कि बस्तर में नक्सल मोर्चा पर तैनात पुलिस के जवान (Police deployed on Naxalite front in Bastar) काफी बड़ी संख्या में कोरोना के चपेट में आए थे, ऐसे में इस नए वेरिएंट को देखते हुए पहले से ही सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं.



कई राज्यों से आ चुकी है शिकायत

बस्तर IG ने बताया कि जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन का प्रकोप अब देश के कुछ राज्यों में तेजी से पांव पसार रहा है. ऐसे में बस्तर में भी इस नए वेरिएंट से सतर्कता बरतने के लिए अभी से प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में 40,000 से अधिक जवानों की तैनाती है. यह सभी जवान घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी (duty in naxal affected area) निभा रहे हैं.

ऐसे में इन जवानों का छुट्टी में आना जाना लगा रहता है और एक ही कैंप में बड़ी संख्या में जवान इकट्ठे रहने की वजह से कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा (danger of new variants of Corona) हो सकता है. इसलिए इसके प्रकोप को देखते हुए एक बार फिर से सभी कैंपों में अलर्ट जारी किया गया है और अब छुट्टी से वापस लौटने वाले जवान पहले की तरह कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करेंगे. इसके तहत जवानों को 7 दिन क्वॉरेंटाइन में रहना होगा. साथ ही वापस लौटने के बाद कोरोना जांच भी करवाना होगा.

कड़ाके की ठंड में स्कूल सफाई कर्मचारी बस्तर से रायपुर के लिए निकले पैदल, जानिए क्यों

बस्तर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती

बस्तर IG ने बताया कि कोरोना के पहले और दूसरे लहर में जिस तरह से संक्रमण देखने को मिला था और इस वैश्विक महामारी से बस्तर वासियों को काफी नुकसान भी हुआ था. इसे ध्यान में रखते हुए बस्तर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल (Security forces in the border areas of Bastar division) के साथ ही बस्तर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य कर्मी (Bastar district administration and health workers) को एक बार फिर से तैनात किया जा रहा है. कोरोना से संबंधित जांच प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है. इसके अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड अन्य सीमावर्ती इलाकों में भी कोरोना जांच शुरू कर दी गई है. IG ने बताया कि खासकर छुट्टी से वापस लौट रहे जवानों को कोरोना के सभी नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. सभी पुलिस कैम्प में अलर्ट जारी किया गया है.