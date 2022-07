सुकमा: बस्तर संभाग में आफत की बारिश ने चारों ओर से कहर बरपा रखा है. खासकर सुकमा, बीजापुर और बस्तर में बीते 10 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त है. इस बीच स्वास्थ्यकर्मी जान जोखिम में डालकर लोगों तक अपनी सेवा पहुंचा रहे (Health workers are working in Bastar amid rain of calamity) हैं.

भारी बारिश में स्वास्थ्यकर्मी कर रहे काम

ऐसे सेवा दे रहे स्वास्थ्यकर्मी: अब सुकमा जिले के बुर्कापाल ताड़मेटला व बीजापुर के ग्रामीण इलाके से ऐसी ही एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य कर्मी जद्दोजहद करते दिख रहे हैं. यहां स्वास्थ्यकर्मी उफनते नाले को पार करने को मजबूर हैं. मानसून के दौरान बस्तर के अंदरूनी इलाकों से मौसमी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. जीत की रोकथाम के लिए लगातार स्वास्थ्यकर्मी अंदरूनी इलाकों में जाकर टीका लगाने का काम कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: कांकेर में बारिश ने खोली पोल

कई तस्वीरें आई थी सामने: हाल ही में बीजापुर जिले में चावल से भरी ट्रक एक बरसाती नाले में बह गई. इसके अलावा उफनती नदी में बह जाने से बस्तर संभाग में दो लोगों की भी मौत हो चुकी है. बस्तर संभाग के अलग-अलग जगह से जान जोखिम में डालकर नदी-नालों को पार करते हुए तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है. बीते दिनों सुकमा के पोंगाभेज्जी इलाके से एक तस्वीर निकल कर सामने आई थी, जिसमें ग्रामीण अपने कलेजे के टुकड़े को बड़े-बड़े बर्तनों में डालकर उफनती नदी पार करते दिख रहे थे.

1 जून से 13 जुलाई तक प्रदेश में बारिश के आंकड़े