बालोद : जिले के रनचिरई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरबसपुर (barbaspur village of balod ) में बच्चा चोर समझ कर एक व्यक्ति की धुनाई कर दी (youth beaten up for rumor of child thief )गई. जिसके बाद माहौल तनाव पूर्ण हो गया. इस मामले को सुलझाने गए सहायक उपनिरीक्षक की तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल लाते समय ASI की मृत्यु हो गई. ASI का नाम धनीराम ठाकुर बताया जा रहा है.दरअसल जिस व्यक्ति को पीटा गया वो अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था. उसके पास चिप्स, स्नैक्स और चॉकलेट थे. व्यक्ति मध्यप्रदेश दमोह से आया (Rumor of child theft in Balod) था.



कहां हुई घटना : जिले के गुण्डरदेही से लगभग 15 किलोमीटर दूर रनचिरई थाना क्षेत्र के ग्राम बरबसपुर में रविवार रात्रि करीब 8:30 बजे ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी. मामला बिगड़ता देख पुलिस को भी बीच बचाव में आना पड़ा आपको बता दें की लगातार बच्चा चोरी की अफवाह उड़ रही है.मामले की सूचना मिलते ही रनचिराई थाना स्टाफ मौके पर पहुंचा . ग्रामीणों को समझाईश देकर मामले को शांत कराया गया.लेकिन माहौल बिगड़ता देखकर ASI की धनीराम ठाकुर की तबीयत बिगड़ गई.धनीराम को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुंडरदेही में एडमिट कराया गया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने की है जनता से अपील : आपको बता दें कि बालोद पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बच्चा चोर की अफवाह को लेकर कानून को अपने हाथ में ना लेने की अपील की है. फिर भी लोग कानूनी कार्यवाही की जानकारी के अभाव में आम लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं. कई जगहों पर पुलिस को भी गुस्से का सामना करना पड़ता है.