बालोद : जिले के गुरुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरूर पुलिस को अवैध गांजा परिवहन (illegal ganja transport ) के मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है. पुलिस ने यहां 40 किलो गांजा जब्त (Smuggled ganja seized in Balod) किया है. जब्त गांजे की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है. पुलिस को चकमा देकर तस्कर भागने की फिराक में थे. लेकिन जिस गांजा लदी होंडा सिटी कार से वो भाग रहे थे, वो डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई. गाड़ी का पीछा कर रही पुलिस ने जब दुर्घटना के बाद गाड़ी की तलाशी ली तो उन्हें कार में 40 किलो गांजा मिला. पुलिस के मुताबिक गांजे की तस्करी करने के लिए कार में एक खूफिया चेंबर बनाया गया था. उसमें गांजे को पैकट के अंदर भरकर रखा गया था.

पुलिस के मुताबिक मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार सड़क और बॉर्डर इलाके पर चेकिंग अभियान (Checking campaign on the border area) चलाया जाता है. रूटीन चेकिंग के दौरान एक होंडा सिटी कार यूपी 80 बीई 0171 बिना रुके बैरियर क्रॉस कर चली गई. इसके बाद जब कार का पीछा किया गया तो कार डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर के बाद जब कार की डिक्की खोलने को कहा गया तो ड्राइवर ने एक बार फिर कार दौड़ा दी. कुछ ही दूर घेराबंदी करके कार जब्त कर ली गई, जबकि तीन आरोपी फरार हो गए. बहरहाल पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई में जुट गई है. वहीं फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है.