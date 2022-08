बालोद : पूरा देश आजादी की 75 वीं वर्षगांठ मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav ) को लेकर हर वर्ग में उत्साह देखने को मिल रहा (Balod Har Ghar Tiranga News ) है. इसी बीच एक नन्हे बालक ने हर घर तिरंगा लगाने की अपील (har ghar tiranga 2022 ) लेकर सड़कों पर एक अभियान छेड़ा (Innocent spirit for har ghar tiranga campaign in Balod ) है. ये बच्चा रोजाना साइकिल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है. लोगों ने नन्हे बालक की इस पहल को लेकर काफी सराहना की और कुछ लोगों ने मिलकर यहां आश्वासन भी दे रहे हैं कि बच्चे हम अपने घर में तिरंगा जरूर (har ghar tiranga chhattisgarh) लहराएंगे.



कौन है ये बच्चा : इस बच्चे का नाम वृक्षांश है. वृक्षांश की माने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे हर घर में तिरंगा लगाने का आह्वान किया है. मैं बच्चा हूं लेकिन तिरंगे का सम्मान हमें बचपन से ही सीखना चाहिए. ऐसा मेरे पिता ने मुझे सिखाया. इसलिए मैं प्रचार-प्रसार करने निकला (Appeal of Balod vrikshans) हूं.





पिता भी है पर्यावरण प्रेमी : पर्यावरण प्रेमी भोज कुमार साहू 04 वर्षीय नन्हे बेटे वृक्षांश (कनिष्क) के साथ आम लोगों से अपील करते हैं. लोगों को जागरूक करने के लिए वृक्षांश ने अपनी छोटी सायकिल पर हर घर तिरंगा स्लोगन लिखी हुई तख्ती और तिरंगा लगाकर सुबह नगर का भ्रमण करते हैं. जिसे देखकर आम लोग नन्हे बच्चे के हौंसले को देखकर बिना देखें आगे नहीं बढ़ते. वृक्षांश प्रत्येक दिन अपने स्कूल ड्रेस में तिरंगा बना बैच लगाकर अपने दोस्तों को भी हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए अपील करते हैं.



कई मौकों पर वृक्षांश ने लोगों को किया जागरुक : नन्हा वृक्षांश समय-समय पर कई प्रकार के जागरुकता अभियान से जुड़कर लोगों को संदेश देता आ रहा है. जिसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश,पल्स पोलियों जागरूकता अभियान और कोविड जागरूकता के लिए मास्क लगाने, हैंड सैनिटाइज करने जैसा संदेश शामिल है. इस तरह अभियान चलाने के कारण नन्हे बालक को नगर के सभी लोग जानने लगे हैं. वृक्षांश के नेक कामों की लोग प्रशंसा कर रहे हैं.



सोशल मीडिया में छाया वीडियो : एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने हर घर तिरंगा बयान के साथ-साथ अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपने डिस्प्ले प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाने की अपील की है. तो वहीं इस बालक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसके कारण अब लोग इसे जागरूकता के दृष्टिकोण से राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत होते हुए सभी हर घर तिरंगा बयान की तैयारियों में जुट गए हैं.





क्या है आजादी का अमृत महोत्सव : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर से आजादी के 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के तौर पर मनाने की अपील की है. जिसमें 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक घर तिरंगा फहराया जाएगा. जिसके लिए शासन प्रशासन व्यापक रूप में तैयार कर आम लोगों को कई माध्यमों से अपील कर रहे हैं.