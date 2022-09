मेटा के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg founder CEO Meta) ने पिछले महीने व्हाट्सएप के लिए तीन नई सुविधाओं की घोषणा की थी. व्हाट्सएप में तीन प्रमुख प्राइवेसी फीचर्स (WhatsApp 3 new privacy feature), जो यूजर्स की प्राइवेसी को और अधिक सुरक्षित करता है. नए व्हाट्सएप प्राइवेसी फीचर (WhatsApp privacy feature) व्हाट्सएप यूजर्स को सभी को सूचित किए बिना ग्रुप चैट से बाहर निकलने की अनुमति (Exit group chats without notifying everyone) देते हैं. आपके ऑनलाइन स्टेटस पर अब आपका नियंत्रण होगा. Whatsapp new privacy feature

आप ऑनलाइन स्टेटस आसानी से छिपा सकते हैं. (WhatsApp online feature) पर कौन देख सकता है, इस पर आपका नियंत्रण होगा. अब यह यूजर्स के लिए बीटा संस्करण (WhatsApp Beta version) में चल रहा है. WhatsApp ने इस साल अगस्त में इस फीचर की घोषणा की थी. चैट ऐप ने अपने ब्लॉग पोस्ट पर लिखा, "यह देखकर कि जब दोस्त या परिवार ऑनलाइन होते हैं, तो हमें एक-दूसरे से जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलती है, लेकिन हमारे पास कई बार ऐसा होता है जब हम अपने व्हाट्सएप को निजी तौर पर देखना चाहते हैं. उन क्षणों के लिए जब आप अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को निजी रखना चाहते हैं, हम यह चुनने की क्षमता का परिचय दे रहे हैं कि आपके ऑनलाइन होने पर कौन देख सकता है और कौन नहीं. यह इस महीने सभी यूजर्स के लिए रोल आउट करना शुरू कर देगा.”

सुरक्षा की इन नई परतों के बारे में प्रचार करने के लिए, चैट ऐप ने अपने ब्लॉग पोस्ट पर लिखा है कि "हम लोगों को नई सुविधाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए एक अभियान भी शुरू कर रहे हैं और व्हाट्सएप पर आपकी निजी बातचीत की सुरक्षा के लिए हमारी निरंतर प्रतिबद्ध" हैं. व्हाट्सएप में पहले से ही एक व्यू वन्स फीचर (WhatsApp view once feature)) है जो ऐप पर साझा की गई तस्वीर या वीडियो के दुरुपयोग को रोकता है, उसने अब इन व्यू वन्स संदेशों के लिए स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग (screenshot blocking) भी पेश किया है. यह संदेशों में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ देगा, जल्द ही सभी यूजर्स के लिए रोल आउट करना शुरू कर देगा.

