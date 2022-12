बिलासपुर : मस्तूरी क्षेत्र के जमीन संबंधित मामले में अपने चाचा को थाने छुड़वाने जाना भिलौनी सरपंच प्रतिनिधि को भारी पड़ गया. आरोप है कि थाने में तैनात प्रधान आरक्षक तेज कुमार रात्रे ने शराब के नशे में सरपंच प्रतिनिधि हीरालाल कैवर्त को हाथ मुक्के और पट्टे से पीटा. जिससे उसके शरीर मे कई जगह चोट के निशान पड़ गए.Sarpanch representative assaulted by police in Bilaspur





क्यों थाने गया था प्रार्थी : भिलौनी गांव में परिवार में जमीन सम्बंधित विवाद चल रहा है. इसी सम्बंध में थाना पचपेड़ी के प्रधान आरक्षक तेज कुमार रात्रे पेट्रोलिंग गाड़ी के साथ 10 दिसंबर शनिवार को ग्राम भिलौनी पहुंचा. जमीन विवाद संबंधित प्रकरण में पूछताछ करने राजकुमार कैवर्त को पेट्रोलिंग गाड़ी में बिठाकर पचपेड़ी थाने ले आया. सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार कैवर्त का भतीजा हिरालाल अपने गांव भिलौनी पहुंचा तब पता चला कि पचपेड़ी पुलिस ने उनके चाचा राजकुमार को पेट्रोलिंग गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए हैं. तब हीरालाल थाने पहुंचा और पुलिस से चाचा को लाने का कारण पूछा.masturi police in Bilaspur



चाचा को छोड़ने के लिए रूपए की मांग : पचपेड़ी थाना में तैनात प्रधान आरक्षक तेज कुमार के ऊपर आरोप लगाया कि हीरालाल के चाचा को छोड़ने के एवज में रूपये की मांग की गई. रूपये देने के बाद राजकुमार को अपने साथ ले जाने की बात कही. इस पर हीरालाल पैसा देने में असमर्थता जाहिर किया. हीरालाल ने अपना परिचय गांव के सरपंच प्रतिनिधि होने के रूप में दिया. जिस पर प्रधान आरक्षक तेज कुमार भड़क गया और थाने में आकर नेतागिरी करने की बात कहते हुए बिना अपराध पट्टे और हाथ मुक्के से मारपीट की.



मारपीट की शिकायत के बाद कार्रवाई : पचपेड़ी थाना प्रभारी बृजलाल भारद्वाज ने बताया कि "' यह मामला जमीन संबंधित था. जिसमें सरपंच प्रतिनिधि के चाचा को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था. जानकारी मिलने पर सरपंच प्रतिनिधि का भतीजा भी पहुंच गया जो अत्याधिक शराब के नशे में था. अपने चाचा को छोड़ने की बात कहकर प्रधान आरक्षक के साथ वाद विवाद किया. जिसमें दोनों के बीच हल्का धक्का मुक्की हुई है. सरपंच प्रतिनाधि के ऊपर चोट का निशान पर उन्होंने कहा कि ज्यादा शराब के नशे मे वो किसी जगह गिर जाने के कारण कहीं चोट आया है. लेकिन दूसरी तरफ मामले में प्रधान आरक्षक को लाईन भेज दिया है वही प्रधान आरक्षक को अधिकारी सस्पेंड भी कर दिये हैं. जांच प्रतिवेदन भेज दिया गया है.''

बिल्हा में भी हुई थी ऐसी ही घटना : आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बिल्हा में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था. जिसमें एक्सीडेंट की शिकायत के बाद पुलिस ने युवक के पिता को थाने में बिठाकर मारपीट की थी. वहीं आरक्षक ने बेटे से पैसे की मांग की थी. इस घटना के आहत होकर युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली थी. इस मामले में भी हंगामे के बाद दोषी आरक्षक को सस्पेंड किया गया था. अब एक बार फिर थाने में बुलाकर किसी कारण के मारपीट की गई है. वहीं पुलिस के अधिकारी प्रार्थी पर ही सारा आरोप मढ़ रहे हैं. bilaspur crime news