रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यूथ कांग्रेस संगठन चुनाव का प्रत्याशी और पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राहुल चंद्राकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Youth Congress candidate arrested for cheating of lakhs) है. यूथ कांग्रेस नेता को पुलिस ने लाखों की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है. यूथ कांग्रेस नेता पर आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने के नाम पर उसने लाखों की ठगी की है. पुलिस ने युवा नेता नेता राहुल चंद्राकर के साथ उसके सहयोगी विजय कुमार वोरा को भी गिरफ्तार किया है. बता दें कि राहुल चंद्राकर प्रदेश में हो रहे यूथ कांग्रेस संगठन चुनाव का प्रत्याशी है. राहुल रायपुर से उत्तर विधानसभा अध्यक्ष का उम्मीदवार है.



क्या है पूरा मामला : दरअसल पूरा मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है, जहां प्रार्थी मोहम्मद इरफान ने धोखाधड़ी की शिकायत की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि अमलीडीह निवासी विजय वोरा ने लाभांडी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पीएम आवास योजना के तहत मकान दिलाने की बात कही थी. जिस पर विजय वोरा ने राहुल चंद्राकर से मुलाकात कराई थी. इस दौरान यूथ कांग्रेस संगठन चुनाव के प्रत्याशी राहुल चंद्राकर (Youth Congress election candidate Rahul Chandrakar) ने निगम अफसर बनकर प्रार्थी से मुलाकात की. इस दौरान आरोपी ने प्रार्थी को निगम की बिल्डिंग में बुलाकर मुलाकात की ताकि उसे भरोसा हो जाए.

कैसे की थी ठगी : इसके बाद प्रार्थी ने स्वयं और अपने परिचितों से पैसे लेकर राहुल को दिया. प्रार्थी ने 8 मकान के एवज में प्रत्येक मकान के लिए 70- 70 हजार रुपये के हिसाब से कुल 5 लाख 60 हजार रुपये दिए थे. लंबे समय तक मकान का आबंटन नहीं होने पर प्रार्थी को शक हुआ. इसके बाद राहुल चंद्राकर की पतासाजी की गई तो मालूम हुआ कि वह निगम का अफसर नहीं. इसके बाद मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई (Was cheated by becoming a Raipur corporation officer )गई.





कौन है आरोपी : यूथ कांग्रेस संगठन चुनाव लड़ रहे आरोपी राहुल चंद्राकर फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है. आरोपी राहुल चंद्राकर महंत महाविद्यालय से छात्र संघ का अध्यक्ष भी रह चुका है. इसके बाद वह लंबे समय तक एनएसयूआई के बड़े पद पर भी था.

दो आरोपियों की हुई गिरफ्तारी : सिविल लाइन सीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी (Civil Line CSP Virendra Chaturvedi) ने बताया कि ''राहुल चंद्रकार और विजय वोरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप है. प्रार्थी की शिकायत के बाद तेलीबांधा पुलिस ने मामले की जांच की तो आवास आबंटन के नाम पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी किया जाना पाया गया. इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 420, 406 और 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है.''