रायपुर : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी आज रायपुर पहुंची (Union Minister Smriti Irani visit to Raipur) है.आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करने के लिए वे जोनल स्तर पर बैठक ले रही हैं. इस बैठक में छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य के महिला एवं बाल विकास अधिकारियों के साथ चर्चा कर रही है. यह बैठक रायपुर के निजी होटल में आयोजित की गई है. बैठक में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया (Women and Child Development Minister Anila Bhediya) भी मौजूद हैं.



बैठक में क्या होगा :इस बैठक के माध्यम से पिछले 8 सालों में महिला एवं बाल विकास के लिए किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा (review of the public welfare schemes of the center) की जाएगी. आगामी वर्षों में मिशन पोषण 2.0, सक्षम आंगनबाड़ी, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति जैसे महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा के झंडे तय किए जाएंगे.



आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण : केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Union Minister Smriti Irani ) ने रायपुर पहुंचने के बाद सीधा नवा रायपुर स्थिर उपरवारा आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची. आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर वहां निरीक्षण किया. इस दौरान आंगनबाड़ी में काम करने वाली कार्यकर्ताओं से बातचीत की.