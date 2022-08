रायपुर : राजधानी अब धीरे-धीरे शहर से महानगर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है. लेकिन राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो शहर के जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या जस की तस बनी हुई (Traders of Raipur Sadar Bazar ) है. खासकर सदर बाजार मालवीय रोड गोल बाजार और शास्त्री बाजार में आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिलती (traffic jam in raipur ) है. सदर बाजार के पास गांधी चौक में पार्किंग की व्यवस्था है. लेकिन बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हड़ताल और प्रदर्शन की वजह से इसका सीधा असर सदर बाजार पर देखने को मिलता है. हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है. ऐसे में सदर बाजार के व्यापारी अब गांधी चौक में मल्टीलेवल पार्किंग (demand for multilevel parking in raipur) बनाए जाने की मांग करने के साथ ही बूढ़ा तालाब धरना स्थल को कहीं और स्थानांतरित करने की मांग रायपुर कलेक्टर (Raipur Collector) से कर रहे हैं.

रायपुर सदर बाजार के व्यापारी ट्रैफिक जाम से परेशान

राजधानी में मल्टी लेवल पार्किंग की संख्या कम : छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद रायपुर को राजधानी बनाया गया रायपुर में जनसंख्या बढ़ने के साथ ही वाहनों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है. लेकिन जिस गति से जनसंख्या और वाहन की संख्या बढ़ी है. उस लिहाज से राजधानी में मल्टीलेवल पार्किंग की कमी अब भी महसूस की जा रही है. मल्टी लेवल पार्किंग की संख्या कम होने के कारण राजधानी में लोग कहीं पर भी अपने वाहनों को पार्किंग कर देते हैं. जिसका सीधा असर व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़ता है. इससे कारोबार भी प्रभावित होता है. रैली प्रदर्शन के दौरान ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया जाता है जिसका असर सदर बाजार में दिखता है.

क्या है व्यापारियों की मुसीबत : सराफा व्यापारी प्रमित नियोगी ने बताया कि "ट्रैफिक जाम की समस्या केवल सदर बाजार की समस्या नहीं है बल्कि पूरे शहर में ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है. जिस तेजी से जनसंख्या और वाहनों में वृद्धि हुई है उस लिहाज से ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं सुधर पाई है. बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर जब भी कोई प्रदर्शन हड़ताल या फिर रैली होती है तो ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया जाता है.ट्रैफिक डायवर्ट होते ही सदर बाजार के एरिया में ट्रैफिक जाम होने लगता है. ट्रैफिक जाम का खामियाजा व्यापारियों के साथ ही ग्राहकों को भुगतना होता है.''

कलेक्टर से मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की गुहार : सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने बताया कि "रायपुर राजधानी बनने के बाद शहर का विस्तार जरूर हो रहा है. लेकिन सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है. जिसके कारण ट्रैफिक जाम की समस्या धीरे-धीरे अब बढ़ते जा रही है. खासकर सदर बाजार गोल बाजार मालवीय रोड बंजारी चौक जैसे इलाकों में ट्रैफिक जाम हमेशा देखने को मिलता है. जिससे व्यवसायिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित होती है. सराफा एसोसिएशन ने गांधी मैदान में मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जाने की मांग को लेकर रायपुर कलेक्टर से मुलाकात भी की है. गांधी चौक पर मल्टीलेवल पार्किंग बन जाता है तो आम लोगों के साथ ही व्यापारियों को इससे राहत मिलेगी"