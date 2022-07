रायपुर : राजधानी रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी (Thief arrested for stealing lakhs in Raipur) है. पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को धर दबोचा है. शातिर बदमाशों ने सूने मकान से डेढ़ लाख रुपये नकदी समेत करीब 17 लाख के जेवर पार किए थे. शहर में लाखों की चोरी की सूचना मिलते ही रायपुर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की. पुलिस के साथ एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट भी इस मामले की तफ्तीश में जुट गई. पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस ने एक अंतरराज्यीय चोर समेत दो शातिर चोर को गिरफ्तार किया है. जिनके कब्जे से नकदी समेत कुल 17 लाख का माल जब्त किया गया है.

सूने मकान से 17 लाख उड़ाए, 24 घंटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार

राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना (raipur saraswati nagar police action) क्षेत्र में शातिर बदमाशों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. अनुव्रत विहार टीचर्स कॉलोनी (Theft was done in Raipur Anuvrat Vihar Teachers Colony) में सूने मकान में चोरी हुई. यहां 11 जुलाई को सेंधमारी कर डेढ़ लाख रुपये नकदी समेत 17 लाख के सोने चांदी के जेवर पार कर दिए गए.

प्रार्थी गिरिराज शर्मा ने चोरी की लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई. उन्होंने शिकायत में बताया कि ''9 जुलाई को परिवार समेत टाटा नगर के लिए रवाना हुआ. घर में दीपक जलाने के लिए बहनें रोजाना जाती थीं. 11 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे जब बहनें गईं तो दरवाजे का कुंदा टूटा हुआ था. जिसकी सूचना फोन पर दी गई.'' प्रार्थी ने रायपुर लौटकर देखा तो अलमारी के ताले टूटे हुए थे. नकदी डेढ़ लाख रुपये, करीब 20 तोला सोने के जेवरात और एक किलो से ज्यादा चांदी के जेवर गायब थे.



24 घंटे में चोर गिरफ्तार : क्राइम एएसपी अभिषेक माहेश्वरी ने बताया " चोरी की शिकायत दर्ज होने पर साइबर क्राइम की टीम को लगाया गया. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक i20 कार घटनास्थल पर दिखाई दी. जिसे ट्रैक करने पर संतोष राठौर नाम के व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली, जो ओडिशा का रहने वाला है. पूर्व में भी 2 दर्जन से अधिक चोरी और लूट के मामले में जेल जा चुका है. वह एक सप्ताह पहले ही जेल से छूटकर लौटा है. उससे पूछताछ की गई. पूछताछ में बताया कि कोमल दास मानिकपुरी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. उनसे जितना भी चोरी का माल है. वह पुलिस ने जब्त कर लिया है. आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है."