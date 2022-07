रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार साल 2022 की तबादला नीति की अनुशंसा करने मंत्री परिषद उप समिति का गठन किया गया है. गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉ प्रेम साय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया और महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया इसकी सदस्य होंगी. (Tamradhwaj Sahu chairman of Council of Ministers sub committee )

तबादला नीति को गठित मंत्री परिषद उप समिति के गठन को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि यह उपसमिति 2 हफ्ते के भीतर स्थानांतरण नीति साल 2022 जारी करने के संबंध में अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी. (sub committee for transfer policy in Chhattisgarh)

गुरुवार को हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में लंबे समय से लगे कर्मचारियों के स्थानांतरण पर बैन हटाने को लेकर चर्चा की गई थी. बैठक के दौरान एक उप समिति के गठन करने का निर्णय लिया गया था. जिसके सुझाव/अनुशंसा के आधार पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन लिया जाएगा. इस निर्णय के बाद शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से उप समिति के गठन का आदेश जारी कर दिया गया.