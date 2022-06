रायपुर : केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरा होने को लेकर देशभर में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी. जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population control law will come soon in the country) को लेकर जब केंद्रीय मंत्री से सवाल किया गया तो केंद्रीय मंत्री ने एक लाइन में कहा " जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द ही आने वाला है. जब इतने बड़े और कड़े फैसले हो गए तो यह भी जल्दी हो जाएगा. "







मोदी सरकार है सफल : केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल (Union Minister Prahlad Patel) ने बोला कि " पिछले 8 साल में जनता के हित को देखते हुए केंद्र सरकार ने बहुत से इंपॉर्टेंट फैसले लिए हैं. जिसमे कश्मीर से धारा 370 हटाना , राम जन्मभूमि का मुद्दा , ट्रिपल तलाक , नोटबंदी , जीएसटी देश में लागू करना इस तरह के फैसले (Prahlad Patel told Modi government successful) हैं."

प्रशासन की कमी का खामियाजा भुगत रही जनता : नल जल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा "नल जल योजना के तहत देश ने 50% से ज्यादा टारगेट को अचीव कर लिया है. लेकिन प्रदेश में सिर्फ 23% ही नल जल योजना का काम हो (Chhattisgarh backward in tap water scheme and PM housing)पाया है. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 लाख लोगों को प्रदेश में घर मिल पाया है. केंद्र ने अपने तरफ से राज्य को केंद्र के हिस्से का पैसा दिया लेकिन मैचिंग ग्रांट नहीं देने के कारण केंद्र को अपना पैसा वापस लेना पड़ा. दरअसल प्रदेश में मैनेजमेंट की समस्या है. प्रशासन अमले ने जो गलतियां की है उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है."