रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर निकला (golden opportunity for unemployed in raipur ) है. जिससे राजधानी समेत आसपास के शहरों के बेरोजगार युवकों को नौकरी का अवसर मिलने जा रहा है. जिला रोजगार कार्यालय में एक प्लेसमेंट कैंप (Placement Camp at Raipur District Employment Office) का आयोजन किया जाएगा. जिसमें बेरोजगार युवक आवेदन करके नौकरी पा सकते हैं.

कब आयोजित होगा प्लेसमेंट कैंप :यह प्लेसमेंट कैंप 18 तारीख को आयोजित होगा, जिसमें कोई भी पात्र युवा आवेदन कर सकता है.ये प्लेसमेंट कैंप रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर (Self Employment Guidance Center Raipur) में लगाया जाएगा. यह दफ्तर रायपुर के पुराने पुलिस हेड क्वार्टर कैंपस में स्थित है. प्लेसमेंट कैंप सुबह 11:00 से दोपहर 2:00 बजे तक चलेगा.

किन कंपनियों में निकली वैकेंसी : इस प्लेसमेंट कैंप में इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस, उद्योग बाजार, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस (SBI Life Insurance) जैसी कंपनियों में इंश्योरेंस एडवाइजर, मैनेजर, डेवलपमेंट ऑफिसर, काउंसलर, टेलीकॉलर, अकाउंटेंट, सर्वेयर, ऑफिस बॉय, सोशल मीडिया, मैनेजर ,वीडियो एडिटर, सेल्स ऑफिसर और लाइफ मित्र जैसे 191 पदों पर भर्ती होगी.

कौन कर सकता है आवेदन : जिन कंपनियों ने अपने यहां वैकेंसी निकाली है. उन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को न्यूनतम 7000 से 18000 तक सैलरी हर महीने मिलेगी. दसवीं से लेकर ग्रेजुएट और मास्टर्स डिग्री रखने वाले कैंडिडेट इस प्लेसमेंट कैंप में शामिल हो सकते हैं. इस दौरान इंटरव्यू में शामिल होने वाले कैंडिडेट को अपने एजुकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ लेकर आने होंगे.