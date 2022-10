रायपुर : कंपनी ग्राहकों को जियो ट्रू 5जी वेलकम ऑफर देगी. इसके तहत वह कस्टमर्स को 5जी सेवा के ट्रायल के आमंत्रित कर रही है. इस सर्विस के तहत ग्राहक मोबाइल में 1 गीगाबाइट प्रति सेकेंड तक की रफ्तार से मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे.



जियो ने अपने एक बयान में कहा कि ''भारत के मोबाइल कांग्रेस 2022 में ट्रू 5जी के सफलतापूर्वक प्रदर्शन के बाद जियो ने दशहरा के मौके पर अपने ट्रू 5जी मोबाइल सेवाओं के बीटा ट्रायल का फैसला किया है. जियो शुरुआत में देश के चार शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और वाराणसी में तेज इंटरनेट सर्विस की शुरुआत की है.''

मोबाइल ग्राहकों को 5जी के लॉन्च (jio 5G Launch in four cities of india ) फेज में 600 मेगाबिट प्रति सेकंड की स्पीड मिलेगी. ऐसी उम्मीद है कि इसमें हैंडसेट यानी मोबाइल फोन किसी कंप्यूटर की तरह काम करने लगेगा. 5जी से मोबाइल की एप्स को एक्सेस करने और डेटा प्रोसेस करने की स्पीड काफी बढ़ जाएगी. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने यह बात कही है.

रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने चार शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में चुनिंदा ग्राहकों के लिए 5 जी सेवाएं शुरू कर दी हैं. वहीं, भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने आठ शहरों दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर और सिलीगुड़ी में 5जी हैंडसेट वाले सभी ग्राहकों के लिये 5जी सेवाएं (5G Services) शुरू कर दी हैं.