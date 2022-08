रायपुर: पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने और चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है. 24 कैरेट सोने का दाम 54200 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चांदी का दाम 60300 रुपये प्रति किलो है. 22 कैरेट सोने का दाम 49850 रुपये प्रति 10 ग्राम और 20 कैरेट सोने का दाम 45550 रुपये प्रति 10 ग्राम है. रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरखमालू ने बताया " त्योहारी सीजन को देखते हुए सोने चांदी की डिमांड बढ़ गई है. स्टॉकिस्ट और निवेशक में खरीदी बढ़ी है. इंटरनेशन मार्केट में डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर होता जा रहा है. इससे सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं. (Gold silver rate today chhattisgarh )

ऐसे तय होती है सोने की कीमत: ज्यादातर सोने की ज्वेलरी 22 कैरेट (22 Carat Gold) में बनती है. इसी के आधार पर ज्वेलरी की कीमत भी तय होती है. गोल्ड ज्वेलरी की कीमत सोने की बाजार कीमत के साथ-साथ सोने की शुद्धता, मेकिंग चार्ज, सोने का वजन और जीएसटी के (GST on Gold) आधार पर तय होती है. गहने की कीमत = एक ग्राम सोने की कीमत x सोने के गहने का वजन + मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम + जीएसटी के आधार पर निकाली जाती है. सोने की ज्वैलरी खरीदने पर इसकी कीमत और मेकिंग चार्ज पर 3 फीसदी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लगता है. (Gold silver rate today chhattisgarh)

येलो गोल्ड की शुद्धता की पहचान: 24 कैरेट सोना (24 Carat Gold) सबसे शुद्ध होता है. आम तौर पर ज्वेलरी बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 91.66 फीसदी सोना होता है. अगर आप 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 22 कैरेट गोल्ड के साथ 2 कैरेट कोई और मेटल मिक्स किया गया है. ज्वेलरी में शुद्धता को लेकर हॉलमार्क (Hallmark on Gold) से जुड़े 5 तरह के निशान होते हैं, और ये निशान ज्वेलरी में होते हैं.

Gold and silver price today: गहने खरीदते समय (Quality of Gold) हॉलमार्क का विशेष ध्यान रखें. हॉलमार्किंग से इस बात की गारंटी होती है कि जो सामान दुकानदार ने ग्राहक को बेचा है, वह उतने ही कैरेट का है, जितना आभूषण पर लिखा है. हॉलमार्किंग भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम (Bureau of Indian Standards Act) के तहत होती है.

