बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

पंजाब की 117 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग आज, यूपी में तीसरे चरण के लिए मतदान

रविवार को पंजाब की 117 विधानसभा सीट (Voting for 117 seats in Punjab) और उत्तरप्रदेश की 59 सीटों के लिए मतदान (Voting for 59 seats in Uttar Pradesh) होगा. इसके साथ ही तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो जाएगी. इसके बाद यूपी में अन्य चार चरणों और मणिपुर में दो चरणों का मतदान शेष रह जाएगा. click here



यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बढ़ते तनाव के बीच पुतिन को बातचीत का प्रस्ताव दिया

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy) ने बढ़ते तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) से बैठक के जरिए संकट का हल निकालने का प्रस्ताव दिया. वहीं दूसरी तरफ पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी नेताओं ने क्षेत्र में पूर्ण सैन्य लामबंदी का आदेश दिया है. click here

Political Super Sunday: मिलेंगे केसीआर व ठाकरे, जानें क्या हैं इसके राजनीतिक मायने

तेलंगाना सीएम केसीआर (Telangana CM KCR) ने हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. इतना ही नहीं केसीआर के जन्मदिन पर वाराणसी, सूरत सहित देश के विभिन्न राज्यों में उनके पोस्टर नजर आए. केसीआर की यह सक्रियता केंद्रीय राजनीति में आने की पहल मानी जा सकती है. इसी कड़ी में केसीआर की 20 फरवरी को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव (Maharashtra CM Uddhav) ठाकरे से मुलाकात करेंगे. click here

काम की खबर

Railway Recruitment 2022: सेंट्रल रेलवे में हजारों भर्तियां, बुधवार तक आवेदन का मौका

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने सेंट्रल रेलवे में 2422 पदों सहित अलग-अलग जोन में 3178 पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इन भर्तियों में 10वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं. सेंट्रल रेलवे में आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी है और सभी आवेदन ऑनलाइन (accept application online) स्वीकार किए जाएंगे. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

सीएम भूपेश बघेल का अनुसुइया उईके पर तंज, कहा-राज्यपाल का राजनीति करना अच्छी बात नहीं

भूपेश बघेल शनिवार को फिर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए. जहां वे सरोजनी नगर, लखनऊ केंट, लखनऊ वेस्ट में चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे. लखनऊ रवाना होने के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्यपाल अनुसुइया उईके पर तंज कसते हुए कहा कि राज्यपाल राजनीति करना बंद करें, जो राजनीति कर रहे हैं. वह अच्छी बात नहीं है. छत्तीसगढ़ के हित के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. Click Here

सलमान खान को छत्तीसगढ़ के CM ने दिया ये 'ऑफर', 'भाई' करने वाले हैं अब ये काम

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान से फिल्मों की शूटिंग के लिए उनके राज्य में कुछ स्थानों को चुनने का अनुरोध किया है. शुक्रवार शाम छत्तीसगढ़ सरकार के सलाहकार गौरव द्विवेदी ने दिल्ली में सलमान से मुलाकात की. click here

छग विधानसभा चुनाव 2023: कार्यकर्ताओं में डी पुरंदेश्वरी ने भरा जोश, कहा-कांग्रेस सरकार में कमीशनखोरी, भू माफियाओं के हौसले बुलंद

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पहुंची हैं. उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा. डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद तीन साल में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, भू माफियाओं के हौसले बुलंद हुए हैं. गुंडागर्दी बड़ी है जिसे आज जनता परेशान है. Click Here

क्या मोदी सरकार छत्तीसगढ़ में संचालित केंद्र की दर्जनों योजनाओं को बंद करने की कर रही साजिश ?

छत्तीसगढ़ में केंद्र की कई योजनाएं लंबे समय से संचालित हो रही हैं. इन योजनाओं के संचालन के लिए केंद्र सरकार (Chhattisgarh and central government face to face on central schemes) द्वारा केंद्रांश दिया जाता है. उसमें कुछ राशि राज्य सरकार की रहती है. इससे केंद्र ओर राज्य सरकार के समन्वय से उन योजनाओं का संचालन होता है. ये ऐसी कई जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर चलाती है. Click Here

महामाया पहाड़ से अतिक्रमण हटाने को लेकर भाजयुमो का प्रदर्शन, पार्षद का पुतला फूंक की नारेबाजी

अंबिकापुर शहर के महामाया पहाड़ से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर भाजयुमो ने अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया. साथ ही राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व नगर निगम अंबिकापुर के पार्षद सफी अहमद का पुतला फूंककर नारेबाजी की. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था. पुतला दहन को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ता व पुलिस के बीच झूमाझटकी भी दिखी. हालांकि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भाजयुमो ने पुतला दहन किया. Click Here

छत्तीसगढ़ को मिल सकती है अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी, वन-डे इंटरनेशनल मैच अक्टूबर में !

शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के शेड्यूल में इस साल शामिल हो सकता है. यहां हुए बड़े टूर्नामेंट के कारण अक्टूबर के अंत तक एक दिवसीय और टी-20 मैच की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. Click Here

आस्था भक्ति और संस्कृति के तीर्थ राजिम को इसलिए कहा जाता है छत्तीसगढ़ का प्रयागराज

धर्म नगरी राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता (devotion and culture is called Rajim) है. पैरी, सोंढुर और महानदी के संगम पर बसी इस नगरी में भगवान राजीव लोचन और कुलेश्वरनाथ साक्षात विराजमान हैं. माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजित होने वाले यहां के राजिम माघी पुन्नी मेला में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं. Click Here

ईटीवी भारत से यूक्रेन में पढ़ रहे बच्चों ने की बात...यहां सबकुछ सामान्य, चिंता की कोई बात नहीं

पूरी दुनिया में यूक्रेन पर रूस के हमले की खबर से लोगों में खौफ है. लेकिन इसी बीच वहां पढ़ाई कर रहे बच्चों ने एक सुखद खबर दी है. यूक्रेन समेत यूरोप के बॉर्डर इलाके में शांति है. दिनचर्या सामान्य है. चिंता जैसी कोई बात नहीं है. यह निश्चित ही यूक्रेन में रह रहे बच्चों के अभिभावकों को राहत देने वाली खबर है. Click Here