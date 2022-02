बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

पीएम मोदी आज इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो-सीएनजी संयंत्र का करेंगे उद्घाटन

एशिया के सबसे बड़े बायो-सीएनजी प्लांट (Asia's largest Bio-CNG plant ) के उद्घाटन के साथ स्वच्छता में एक और उच्च मानक स्थापित करने के लिए तैयार है. इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को करेंगे (Prime Minister Narendra Modi will inaugurate on 19 February). click here

यूक्रेन संकट : अमेरिका युद्ध में नहीं भेजेगा सैनिक, समर्थन जारी रखेगा

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (US President Joe Biden) का मानना है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का निर्णय ले लिया है. उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन बीच जंग होने पर यूक्रेन में हमारे सैनिक नहीं जाएंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि अभी भी बातचीत के लिए देरी नहीं हुई है. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रूस हमला करता है तो उस पर गंभीर प्रतिबंध लगाए जाएंगे. click here

भारत ने वेस्टइंडीज से टी20 श्रृंखला भी जीती

भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शुक्रवार को यहां आठ रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 186 रन बनाए थे. इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम तीन विकेट खोकर 178 रन ही बना सकी. click here

Ahmedabad serial blast : 38 दोषियों को फांसी की सजा

अहमदाबाद सीरियल बम धमाका (Ahmedabad serial blast) मामले में अदालत (Ahmedabad blast verdict) ने 38 दोषियों को फांसी की सजा (38 convicts death penalty) सुनाई है. गुजरात की विशेष अदालत 2008 के इस बम धमाके के मामले (Ahmedabad serial bomb blast) में 14 वर्ष बाद फैसला सुनाया है. click here

Russia-Ukraine crisis: अगले सप्ताह भारत से यूक्रेन के लिए Air India संचालित करेगा तीन उड़ानें

एयर इंडिया (Air India) ने कहा कि वह अगले सप्ताह यूक्रेन के लिए तीन उड़ानें संचालित करेगी. रूस ने नौसेना अभ्यास के लिए काला सागर में युद्धपोत भेजने के अलावा, यूक्रेन की सीमा पर लगभग 1 लाख सैनिकों को तैनात किया है, जिससे नाटो देशों में यूक्रेन पर संभावित रूसी आक्रमण के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं. click here

लश्कर-ए-तैयबा को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोप में IPS गिरफ्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) ने शुक्रवार को पूर्व पुलिस अधीक्षक और आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी (IPS officer Arvind Digvijay Negi) को कथित तौर पर गुप्त रूप से गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोप (covert leaking allegations) में गिरफ्तार किया है. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

रायपुर में स्कूल अनलॉक:पहली से पांचवी तक की कक्षाएं खोलने के आदेश

रायपुर में लगातार संक्रमण की दर कम होने के बाद सभी चीजें अनलॉक हो रही है. रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर नर्सरी से कक्षा पांचवी तक के संचालन की अनुमति दी है. कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि यह कक्षाएं भी पूरी क्षमता यानी फुल अटेंडेंस के साथ खुलेंगी. click here

छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल फेल, असम और बिहार के बाद अब यूपी की जनता भी इसे नकारेगी: धरमलाल कौशिक

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल को फेल बताया है. उन्होंने कहा कि जहां जहां सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल का प्रचार किया. वहां वहां कांग्रेस की हार हुई है. कौशिक ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को घेरने की बात कही है. click here

जनजातीय बहुल जिले आदिवासी महिलाओं के लिए बने कब्रगाह! 3 साल में 3 हजार से ज्यादा मौतें, रेफरल रैकेट निरंकुश

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जिले जनजातीय महिलाओं के लिए कब्रगाह बन गए हैं. बीते 3 साल में 3 हजार से ज्यादा महिलाओं की मौत स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और वनांचल क्षेत्रों में लचर स्वास्थ्य सुविधाओं से हो रही है, जबकि इसी दौरान 900 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं ने दम तोड़ दिया है. click here

ब्लैक राइस, कोदो और रागी से महिलाएं केक बनाकर हो रही आत्मनिर्भर

रायपुर में काले चावल, रागी और कोदो से केक बनाकर महिलाएं आत्म निर्भर बन रहीं हैं. click here

लाल आतंक को करारा जवाब, बस्तर की बेटियों ने पास की डॉक्टरी की परीक्षा

दंतेवाड़ा जिले के आदिवासी बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना साकार हो रहा है. इस बार फिर से नीट परीक्षा वर्ष 2020-21 में जिले से 7 बच्चों का चयन मेडिकल कॉलेज में हुआ है. जिसमें से 6 बालिका एक बालक नक्सल प्रभावित क्षेत्र की रहने वाली हैं. जिन्होंने नक्सलगढ़ में रहते हुए विषम परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई-लिखाई पूरा कर अपना सपना साकार किया. click here