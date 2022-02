बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

UP Assembly Election 2022: शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ पहले चरण का चुनाव, 60.17 फीसदी हुआ मतदान

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया. यूपी में पहले चरण में शाम 6 बजे तक 60.17 फीसदी मतदान हुआ. click here

हिजाब मामला : HC में सुनवाई पूरी होने तक स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं, खुलेंगे 10वीं तक के स्कूल

कर्नाटक हिजाब विवाद (KARNATAKA HIJAB ROW) के कारण सरकार ने तीन दिन तक स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए थे. हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक के लिए स्कूल, कॉलेजों में किसी भी धार्मिक चीजों को पहनने की इजाज़त नहीं होगी. वहीं, देर शाम मुख्यमंत्री ने कक्षा 10 तक के स्कूल सोमवार से खोलने का निर्देश दिया. click here

संसद में वित्त मंत्री सीतारमण ने बोला कांग्रेस पर हल्ला, असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट

संसद में आम बजट पर विस्तृत चर्चा के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने लोक सभा में जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया. उन्होंने 'अंधकाल का बजट' कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि करप्शन के कारण संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार ही सही मायनों में 'अंधकाल' का नमूना थी, अभी अमृतकाल का बजट आया है. click here

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किए स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी के दर्शन, दो दिन पहले आए थे अमित शाह

प्रधानमंत्री के बाद बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री लगातार रामानुजाचार्य सहस्राब्दी जयंती समारोह में शामिल होने के लिए हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं. इस कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी पर श्रद्धा व्यक्त करने पहुंचे. click here

Vayu Shakti 2022: पोकरण में वायु सेना पांच मार्च को दिखाएगी दम खम

तीन साल बाद वायुसेना अपनी ताकत वायु शक्ति 2022 (Air Show by Indian Air Force in Pokaran) के तहत पांच मार्च को पोकरण के निकट स्थित एअरफोर्स चांधन फायरिंग रेंज में दिखाएगी. पहले यह प्रदर्शन 10 फरवरी को होना था, लेकिन इसमें बदलाव कर आगे बढ़ा दिया गया है. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

cgbse board exam 2022: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का बड़ा फैसला, ऑफलाइन होंगी बोर्ड परीक्षाएं

छत्तीसगढ़ में दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसका ऐलान किया है. click here

कोरोना संक्रमण कम होने के बाद जानिए रायपुर में क्या खुला क्या बंद ?

कोरोना संक्रमण कम होने के बाद रायपुर कलेक्टर ने नई गाइडलाइंस जारी की है. click here

chhattisgarh corona update : कम हो रहे संक्रमित मरीज, आज कोरोना से 7 की मौत

प्रदेश में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही है. वहीं संक्रमित मरीजों के साथ-साथ कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी आज कम है. आज प्रदेश में 7 लोगों की मौत कोरोना से हुई है. click here

छत्तीसगढ़ में शुगर सिरप पृथक्करण तकनीक : 100 में बिकेगा 30 रुपये किलो का चावल, जानिये कैसे

छत्तीसगढ़ में धान की बर्बादी रोकने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने चावल से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अलग करने की तकनीक का ईजाद किया है. इससे अलग विटामिन सप्लीमेंट और चॉकलेट भी बनाए जाएंगे. साथ ही किसानों को चावल का तीन गुणा तक दाम मिलेगा. click here

सरगुजा में हाथी ने महिला को मार डाला, गुस्साए लोगों ने निकाली अधिकारियों की गाड़ी की हवा

सरगुजा में एक बार फिर प्यारे हाथी ने एक अधेड़ महिला को मौत के घाट उतार दिया. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने अधिकारियों की गाड़ियों की हवा निकाल दी. click here