आज का इवेंट

नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे. यह संग्रहालय भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि है. स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से लिखी गई भारत की गाथा का वर्णन करता है.

आज संविधान निर्माता डॉ. बी. आर. आंबेडकर की जयंती है.

महावीर स्वामी जयंती आज

बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी नजरें ( Today Big News )

आंध्र प्रदेश : केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट, छह की मौत, कई घायल

आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग लगने से छह लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए. click here

यूपी में मुस्लिम महिलाओं के अपहरण और दुष्कर्म की धमकी देने वाला महंत गिरफ्तार

यूपी में मुस्लिम महिलाओं के अपहरण और दुष्कर्म की धमकी देने वाला महंत बजरंग मुनि को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हुंकार पर सवाल उठाने वालों की मुंह बंद हो गई है. click here

पीयूष गोयल ने कोरोना और यूक्रेन-रूस विवाद पर फोड़ा महंगाई का ठीकरा

देश में खुदरा महंगाई दर सात फीसदी के करीब पहुंच गई है. विपक्ष लगातार बढ़ रही महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रहा है. वहीं केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने महंगाई का ठीकरा कोरोना और यूक्रेन-रुस वॉर के सिर पर फोड़ा है. click here

बढ़ती महंगाई से एशिया प्रशांत पर गहरा असर

अमेरिका और यूरोप के बाद, बढ़ती महंगाई ने भारत सहित एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों को बहुत मुश्किल से डाल दिया है, नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों को रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रकोप के बाद खाद्यान्न और ऊर्जा की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है जिसका असर अब देश की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है. click here

झारखंड रोपवे हादसे के बचाव दल से पीएम मोदी ने की बात, कहा- वर्दी पर लोगों की गहरी आस्था

झारखंड के देवघर में त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसे (Trikoot mountain ropeway accident) में मंगलवार को ही बचाव कार्य पूरा हो गया. इसमें वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम के साथ रोपवे मेंटिनेंस का काम देखने वाले पन्ना लाल ने कई लोगों की जान बचाई. ऐसे देवदूतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बातचीत की और हौसला बढ़ाया. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

अमित शाह से मिले सीएम बघेल: नक्सल क्षेत्रों में विशेष सहायता राशि दोबारा शुरू करने की मांग

छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता राशि को दोबारा शुरू करने की मांग सीएम ने अमित शाह से की है. इसके अलावा बस्तर में सीआरपीएफ की दो और बटालियन की तैनाती और बस्तरिया बटालियन के गठन पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है. click here

छत्तीसगढ़ में बिजली हुई महंगी, आम उपभोक्ता से लेकर उद्योगों के लिए नए टैरिफ लागू

छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग (Chhattisgarh Electricity Regulatory Commission) के सामने दरों में बढ़ोतरी करने की याचिका पेश की थी. इस याचिका को मंजूरी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ की बिजली 10 से 15 फीसदी तक महंगी हुई है. click here

बिलासपुर में मिट्टी के बोतलों की बढ़ी डिमांड, जानिए इस बोतल में क्या है खास ?

बिलासपुर में बढ़ती गर्मी में मिट्टी का बोतल काफी मंहगा मिल (Increased demand for clay bottles in Bilaspur )रहा है. बावजूद इसके लोग इस मिट्टी के बोतल को खरीद रहे हैं. click here