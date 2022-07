रायपुर : हिंदू शास्त्रों में मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान जी का माना जाता है. भारतीय शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो लोग हनुमान जी का पूजा-पाठ करते हैं. शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने उल्लेख किया है, अगर इस दिन प्रातः काल स्नान करके राम भक्त हनुमान जी का बंदन किया जाए तो हनुमान जी जीवन के सभी कष्टों का निवारण करते हैं. भक्त को सफलता प्रदान करते (Do these measures on Tuesday to earn more money)हैं.

बुरी चीजों को दूर रखने में मददगार :कहा जाता है की हनुमान जी का वंदन करने से भूत-पिशाच, बुरी ताकतें भी पास नहीं मंडराती (Remedies to relieve suffering on Tuesday) हैं. वहीं अगर बात करें शास्त्रों की तो शास्त्रों में इनके बारे में कहा गया है कि ये अष्टचिरंजीवी हैं और अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी है तो मंगलवार के टोटकों से आप उनसे निजात पा सकते हैं. आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ मंत्रों और टोटकों को बताएंगे.

व्यापार में वृद्धि: यदि व्यापार में लगातार घाटा हो रहा (mangalvaar ke totake) है. आप परेशान चल रहें हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूरी रंग की लंगोट पहनाने से व्यापार में खूब वृद्धि हो सकती है.

दुश्मनों से मुक्ति: अगर आप अपने दुश्मनों द्वारा लगातार सताए जा रहें है, और उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन देशी घी में लगी हुई पाँच रोटियों का भोग हनुमान जी को लगाना चाहिए. इससे आपके दुश्मनों का सर्वनाश होगा.

धन पूंजी में बढोत्तरी के लिए: यदि दिन-प्रतिदिन व्यापार में घाटा हो रहा है, और धन का नुकसान हो रहा है. तो मंगलवार के दिन इस मंत्र का पाठ करने से इस समस्या से निदान मिलता है.

मर्कटेश महोत्साह सर्वशोक विनाशन ।

शत्रून संहर मां रक्षा श्रियं दापय मे प्रभो ॥

बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए (Get freedom from evil forces on Tuesday ): अगर घर-परिवार में बुरी आत्माओं ने उत्पात मचा रखा है तो इस मंत्र से आपको लाभ मिल सकता है.

ॐ दक्षिणमुखाय पंच्चमुख हनुमते करालबदनाय।

नारसिंहाय ॐ हां हीं हूं हौं हः सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहाः।।