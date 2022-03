रायपुर : देव गुरु बृहस्पति पश्चिम में अस्त होने के बाद करीब एक माह बाद 22 मार्च 2022 रंग पंचमी के अवसर पर उदय (Devguru Jupiter will rise on March 22) होंगे. चैत्र कृष्ण पंचमी विशाखा नक्षत्र हर्षण और श्रीवत्स योग बालव करण विशाखा में सनी वेद और केतु युति के साथ गुरुदेव बृहस्पति महाराज उदित होंगे. गुरु महाराज का उदय होना एक सुंदर घटना है. जब भी कोई ग्रह सूर्य के अत्यंत नजदीक आता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है. इस पूरे 1 महीने में शुभ कार्य वर्जित रहे हैं . 22 मार्च के उपरांत सभी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते (good things can be done) हैं. किंतु सूर्य का गमन मीन राशि में होने की वजह से मांगलिक कार्य निषेध रहेंगे. वह 16 अप्रैल के उपरांत प्रारंभ हो जाएंगे. लेकिन बाकी कार्य किए जा सकते हैं. जैसे विवाह के लिए चर्चा करना अन्य शुभ संस्कार जैसे विद्यारंभ अध्ययन, चूड़ाकर्म उपनयन संस्कार इस दौरान किए जा सकेंगे.







देव गुरु के उदय होने पर राशियों पर प्रभाव



मेष राशि- मेष राशि वाले जातकों के लिए यह समय अनुकूल है. आय के स्रोत बढ़ेंगे. पुरुषार्थ और मेहनत से कार्य सिद्ध होंगे. व्यक्तित्व का विकास होगा.

वृषभ राशि - कार्यक्षेत्र में बराबर मन लगा रहेगा. नए समीकरण बनेंगे पुत्र प्राप्ति के योग हैं. मातृत्व से अच्छे संबंध बनेंगे .

मिथुन राशि- यात्रा करने से आपको लाभ है. धर्म-अध्यात्म आदि में मन लगा रहेगा. पुरुषार्थ से कार्य सिद्ध होंगे.







कर्क राशि- अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें. उचित आहार-विहार आसन व्यायाम और भ्रमण से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा सावधानी रखें .

सिंह राशि - जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. श्री हनुमान चालीसा का जाप करें. बजरंग बाण हनुमान अष्टक आदि भी लाभदाई होंगे. नए दोस्त बनेंगे.

कन्या राशि- लोन आदि में रिस्क ना लें. बीमारी को कमजोर ना समझे समय प्रतिकूल हो सकता है. संयम और धैर्य से काम करें.





ये भी पढ़ें-जया एकादशी व्रत का महत्व, इस मंत्र के जाप से दूर होंगे सारे कष्ट



तुला राशि - आप की गतिशीलता लाभ दिलाएगी. सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी. विद्या अध्ययन में लाभ पढ़ाई पठन लेखन आदि में भी कार्य सिद्ध होंगे.

वृश्चिक राशि - मातृ पक्ष से अच्छे संबंध बनाकर चलें. यात्रा आदि से लाभ नए समीकरण बनेंगे. पत्र मिलेगा पूर्व के प्रयास लाभ दिलाएंगे.

धनु राशि - विवाह संबंधित कार्य प्रगति पर होंगे. विद्यालय में मन लगेगा. आत्म विश्वास और साहस से कार्य सिद्ध होंगे.









मकर राशि- सदा धर्मवान बने रहे, कार्य बनेगा शनि की साढ़ेसाती उतार पर हैं आप मित्रों पर अधिक भरोसा ना करें कुटुंबी जनों का सहयोग मिलेगा

कुंभ राशि- व्यक्तित्व का विकास होगा, अध्ययन में मन लगेगा, नई ट्रेनिंग स्किल्स डेवलपमेंट का लाभ मिलेगा. अच्छे लोगों से मिले.

मीन राशि - ऊर्जा और धन बचाकर रखें सहयोगियों से अच्छे संबंध बनाकर चलें. रचनात्मकता बढ़ेगी.