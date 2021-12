रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा (third wave of corona in chhattisgarh) मंडरा रहा है. मंगलवार को प्रदेश में 69 कोरोना मरीजों की (covid 19 update of chhattisgarh ) पहचान हुई है. इतनी भारी संख्या में लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर प्रदेश में ओमीक्रोन का खतरा बढ़ गया है. मंगलवार को कुल 22 हजार 699 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया. जिसमें 69 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं. प्रदेश में दो लोगों की मौत कोरोना से हुई है. अगर पॉजिटिविटी दर की बात करें तो यह 0.30 फीसदी है. प्रदेश में महीनों के बाद इतने संक्रमित मरीज मिले हैं. छत्तीसगढ़ के 4 जिले बेमेतरा, सरगुजा, बलरामपुर और नारायणपुर में एक भी संक्रमित मरीज मंगलवार को नहीं मिले हैं.

छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ, लगातार बढ़ रहे हैं केस

25 दिसंबर शनिवार, 37 कोरोना मरीजों की पहचान

26 दिसंबर रविवार, 46 नए कोरोना मरीज मिले

27 दिसंबर सोमवार, 49 नए कोरोना मरीजों की हुई पहचान

28 दिसंबर मंगलवार, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 69 तक पहुंचा

Navodaya School में फूटा कोरोना 'बम', सूरजपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज

छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार

छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज है. यहां अब तक कुल 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया है. यह आंकड़ा कोरोना के दोनों डोज ले चुके लोगों का है.जबकि प्रदेश में 1 करोड़ 87 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया जा चुका है.

छत्तीसगढ़ में किशोरों के लिए कोरोना टीकाकरण की तैयारी, सरकार अलर्ट

कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Corona new variant Omicron) के लगातार बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला लिया है. इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में टीनएजर्स को कोरोना का टीका (Corona vaccine to teenagers in Chhattisgarh) लगाया जाएगा. जनवरी के पहले हफ्ते से बच्चों को वैक्सीन लगने शुरू हो जाएंगे. छत्तीसगढ़ में इन किशोरों को कोरोना वैक्सीन (corona vaccine to children in chhattisgarh) लगाने के लिए तैयारियों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार को भेजी है.