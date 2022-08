नान घोटाले का जिन्न एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सियासत में निकल पड़ा है. सीएम भूपेश बघेल ने नान घोटाले की जांच को लेकर ईडी पर निशाना साधा है. उन्होंने ईडी से सवाल किया है कि ईडी रमन सिंह और उनके बेटे से नान घोटाले में पूछताछ क्यों नहीं कर रही है.

छत्तीसगढ़ में कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल एक बार फिर शुरू होने की नौबत आ गई है. बीते दिनों आंदोलन के बाद सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन काटने और ब्रेक इन सर्विस का आदेश जारी किया था. जिसके बाद कर्मचारियों और अधिकारियों में गुस्सा है. अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन फिर सरकार को धमकी दे रहा है.

सीएम भूपेश बघेल ढ़ीमर समाज (धीवर समाज) के शपथग्रहण समारोह में शामिल हुए. इस मौक पर उन्होंने कहा कि इस बार जमीन से जुड़े लोगों को जिम्मेदारी मिली है. हम छत्तीसगढ़ के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने का काम कर रहे हैं. 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त जारी की जाएगी. अब प्रदेश में गोबर खरीदी के साथ साथ गौमूत्र की भी खरीदी हो रही है. गोबर खरीदी के दो साल बाद यह सुविधा शुरू की गई है.

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के नक्सल प्रभावित गांव के आदिवासी छात्रों ने गुडसे आश्रम अधीक्षक पर प्रताड़न का आरोप लगाया है. छात्रों का आरोप है कि अधीक्षक दारू पीकर आश्रम आते हैं. खाना मांगने पर समय से नहीं देते हैं और न ही साबुन, तेल जैसी जरूरतें पूरी करते हैं. इसको लेकर स्कूल बच्चों और ग्रमीणों ने दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार और सहायक आयुक्त से की है.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में पिछले दो-तीन महीने से तीसरी लाइन, दूसरी लाइन और इंटरलॉकिंग सिस्टम का काम चल रहा है. जिसके कारण लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही है. बता दें कि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है. ऐसे में अचानक ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. इसी कड़ी में नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव-कलमना रेल खंड के बीच ऑटो सिग्नलिंग, नॉन इंटरलोकिंग का कार्य किया जाना (trains canceled again due to interlocking in chhattisgarh ) है. जिसके कारण 1 अगस्त से 3 अगस्त तक 28 ट्रेनों को रद्द किया गया है. जबकि चार ट्रेनों को बीच से ही समाप्त कर दिया गया है.

रायपुर में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का पांचवां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. इस दीक्षांत समारोह में विधि की पढ़ाई में अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्रियां बांटी गई. लेकिन इस कॉन्वोकेशन में दो बेटियों ने अपनी कामयाबी और काबलियत के बल पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. इन दो छात्राओं में एक छात्रा पल्लवी मिश्रा हैं. उन्हें कुल एक दो नहीं बल्कि 11 गोल्ड मेडल मिले. जबकि एक छात्रा ऐसी हैं जिन्होंने दिव्यांगता और दृष्टिहीनता के बावजूद हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में टॉप किया. इन दोनों टॉपर्स की कहानी काफी प्रेरणादायक है

विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने को मनाया जाता है. वार्षिक सप्ताह का आयोजन 1991 से डब्ल्यूएबीए, डब्ल्यूएचओ और यूएनआईसीईएफ द्वारा किया जाता (Importance Of World Breastfeeding Week ) है. वर्ल्ड ब्रेस्टफीडिंग वीक हर साल 1-7 अगस्त को मनाया जाता है. यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के कुल शिशुओं में से लगभग 60 प्रतिशत को 6 महीने तक जरूरी ब्रेस्टफीडिंग नहीं मिलती है.

