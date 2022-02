रायपुर: प्रदेश में अब धीरे-धीरे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब कम होने लगी है. सोमवार को 1292 नए कोरोना संक्रमित मिले. 14 लोगों की मौत हुई. पॉजिटिविटी दर 3.46 प्रतिशत हो गई है. अबतक 43 ओमिक्रोन से संक्रमित मरीज प्रदेश में मिले हैं.

छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ें

सोमवार को रायपुर में सबसे ज्यादा 157 संक्रमित मरीज मिले हैं. दुर्ग में 132 , बिलासपुर में 63 , रायगढ़ में 39 संक्रमित मरीज मिले हैं. प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर (third wave of corona in chhattisgarh) अब धीरे-धीरे थमने लगी है. टोटल संक्रमित मरीजों की संख्या 13 हजार 706 हो गई है. सोमवार को 37 हजार 372 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया. जिसमें 1292 लोग संक्रमित मिले हैं.



