राजस्थान में लम्पी वायरस (Lumpy Virus in Rajasthan) के बढ़ते कहर के बीच एक बार फिर आम आदमी के लिए परेशान करने वाली खबर है. सरस ने अपने दूध की कीमतों में फिर से इजाफा (Saras Milk Price Hike) कर दिया है. दूध की दरों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी (Saras Milk Price Hike By Rs 2 per Litre) हुई है. गोल्ड दूध अब 58 रुपए के बजाय 60 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा. सरस ताजा दूध ( टोंड मिल्क) अब 46 के बजाय 48 रुपए में मिलेगा. सरस स्टैंडर्ड दूध (शक्ति) अब 52 के बजाय 54 रुपए में मिलेगा. सरस स्मार्ट (डीटीएम) दूध 38 के बजाय 40 रुपए में मिलेगा. गाय का दूध 48 के बजाय 50 रुपए में मिलेगा. सरस लाइट दूध 400ml अब 13 रुपए में मिलेगा. यह रेट आज शाम की सप्लाई से प्रभावी होंगी. बता दें, बीते 9 महीनों में दूध 6 रुपए महंगा हो गया है.