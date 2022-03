रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में राज्य सरकार को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है. खेलो इंडिया स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 7 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की मजदूरी दे दी है. यह सातों केंद्र अलग-अलग जिलों में एक-एक खेल के लिए खोले जाएंगे. सात नए स्पोर्ट्स एकेडमी खुलने से उभरते खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा.

छत्तीसगढ़ में खुलेगी स्पोर्ट्स एकेडमी (sports academy open in chhattisgarh )

आर्चरी के लिए बिलासपुर और बीजापुर में स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएगी. हॉकी के लिए राजनंदगांव, वॉलीबॉल के लिए गरियाबंद, मलखंभ के लिए नारायणपुर, फुटबॉल के लिए सरगुजा और हॉकी के लिए जशपुर में स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएगी. मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स (Minister of Youth Affairs and Sports) ने यह आदेश जारी किया है. सभी केंद्रों की स्थापना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण वित्तीय सहायता (Financial assistance from Sports Authority of India) देगा.