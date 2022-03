रायपुर : छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होते जा रही है. जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या भी काफी कम हो (cases of corona infection decreased in chhattisgarh ) गई है. प्रदेश में 6 जिले बलौदाबाजार , महासमुंद , गरियाबंद , जांजगीर-चांपा , कोंडागांव , नारायणपुर ऐसे जिले है जहां इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या जीरो है. प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी सिर्फ 126 बची है. प्रदेश में रोजाना 15 से 30 संक्रमित मरीज से मिल रहे हैं. कम संक्रमित मरीज मिलने की वजह से प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग भी अब कम कर दी गई है. कोरोना के मामलों में कमी होने की वजह से अब प्रदेशवासी राहत की सांस ले रहे हैं.









छ्त्तीसगढ़ में कोरोना के पिछले 10 दिनों के आंकड़े



डेट एक्टिव मरीज



21 मार्च 22



22 मार्च 26



23 मार्च 30



24 मार्च 25



25 मार्च 18



26 मार्च 12



27 मार्च 20



28 मार्च 14



29 मार्च 27



30 मार्च 07





आंकड़े में साफ देखा जा सकता है कि लगातार प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई है. रोजाना 30 से कम संक्रमित मरीज मिल रहे हैं .21 मार्च को जहां प्रदेश में 22 संक्रमित मरीज मिले थे वही 30 मार्च आते-आते संक्रमित मरीजों की संख्या सिर्फ 7 रह गई है.







छह जिलों में एक भी मरीज नहीं : प्रदेश में लगातार एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम हो रही है. प्रदेश में 6 जिले ऐसे हैं जहां एक्टिव मरीजों की संख्या शून्य (Not a single patient in six districts of Chhattisgarh) है. वहीं 7 जिलों में एक्टिव मरीज की संख्या सिर्फ 1 रह गई है. प्रदेश में 5 जिले सिर्फ ऐसे हैं जहां के मरीजों की संख्या 10 या 10 से ज्यादा है. रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 22 है वही रायगढ़ में 16 , सरगुजा में 11 , सूरजपुर में 11 और बलरामपुर में 10 एक्टिव मरीज है.









3 करोड़ 92 लाख 07 हज़ार 587 को वैक्सीन : प्रदेश में प्रथम डोज लगाने वालों की संख्या 100% हो गई है. वही अब तक प्रदेश में हुए वैक्सीनेशन के आंकड़े की बात की जाए तो अब तक प्रदेश में 3 करोड़ 92 लाख 07 हज़ार 587 डोज लगाए जा चुके है. जिसमे प्रथम डोज लगाने वालों की संख्या 100% है. वही 86% यानी 1 करोड़ 68 लाख 04 हज़ार 044 लोगों को वैक्सीन का सेकंड डोज लग चुका है. जनवरी से शुरू हुए 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है.

13 प्रतिशत लोगों को बूस्टर डोज : छत्तीसगढ़ में 69% यानी 11 लाख 30 हज़ार 297 बच्चो को वैक्सीन का पहला डोज़ लगाया जा चुका है वही बूस्टर डोज की प्रक्रिया भी 10 जनवरी से शुरू हो चुकी है फ्रंटलाइन वर्कर , स्वास्थ्यकर्मी और 60 प्लस को-मोबिडिटी के मरीजों को यह बूस्टर डोज लगाए जा रहा है. बूस्टर लगाने वालों की काफी कम है अब तक सिर्फ 13% यानी 4 लाख 32 हज़ार 392 को ही बूस्टर डोज लगाया गया है. 12 से 14 आयु वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है अब तक 2 लाख 30 हज़ार 150 बच्चों को वैक्सीन लगाया जा चुका है।