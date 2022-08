रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर गोधन न्याय योजना के तहत राशि का भुगतान करेंगे. राज्य के किसानों, पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 1750 करोड़ 24 लाख रुपये की राशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन जारी की जाएगी. यह राशि छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत दी जाएगी. मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम वर्चुअल रूप से राज्य के जनप्रतिनिधियों, किसानों, गौपालकों और समूहों की महिलाओं से चर्चा करेंगे.Bhupesh Baghel pay Godhan Nyay Yojana amount

गोधन न्याय योजना की दूसरी किस्त: राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20 अगस्त को राज्य के 26 लाख 21 हजार किसानों को इस साल की इनपुट सब्सिडी की दूसरी किस्त के रूप 1745 करोड़ रुपये की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. इससे पूर्व 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1745 रुपये का भुगतान किया गया था. राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ खरीफ वर्ष 2019 से लागू की गई है. इस योजना के तहत अब तक किसानों को 12 हजार 920 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है. 20 अगस्त को दूसरी किस्त के भुगतान के बाद यह राशि बढ़कर 14 हजार 665 करोड़ हो जाएगी. Godhan Nyay Scheme payment on the birth anniversary of Rajiv Gandhi

नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की

सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 5 करोड़ 24 लाख रुपये की राशि जारी करेंगे. गोधन न्याय योजना के तहत बीते दो सालों में गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों को 330 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. 20 अगस्त को इस योजना की 50वीं किस्त की राशि 5.24 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 335 करोड़ 24 लाख रुपये हो जाएगा.

दो रुपये किलो में गोबर की खरीदी: गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में दो रुपये किलो में गोबर की खरीदी की शुरुआत 20 जुलाई 2020 से हरेली पर्व से की जा रही है. गौठानों में 15 अगस्त 2022 तक 79.12 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है. राज्य में 8408 गौठान निर्मित और संचालित हैं, जहां 2 लाख 52 हजार से अधिक पशुपालक ग्रामीण गोबर बेच कर सीधे लाभान्वित हो रहे हैं, इसमें 1 लाख 43 हजार से अधिक भूमिहीन शामिल हैं.



देशभर में गोधन न्याय योजना की तारीफ: गोधन न्याय योजना देश दुनिया की इकलौती ऐसी योजना है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रुपये किलो की दर से गोबर और 4 रुपये लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है. पीएम नरेंद्र मोदी भी गोधन न्याय योजना की तारीफ कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि इससे एक तरफ मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा. दूसरी तरफ किसानों की आय भी बढ़ेगी.