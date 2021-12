रायपुर\जयपुर: राजस्थान से कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ महारैली (Congress rally in Jaipur) का आगाज किया है. इस महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल हुई. इस महारैली में छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel in jaipur )भी शामिल हुए. रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला (Bhupesh Baghel statement on bjp in jaipur)बोला. भूपेश बघेल ने कहा कि गुजरात के चार लोगों से देश को बचाना है.

जयपुर में भूपेश बघेल

'उपचुनाव में जनता ने दिखाया ट्रेलर'

जयपुर में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ महारैली कर रही है. रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए. रैली में भूपेश बघेल ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए उपचुनावों में जनता ने बीजेपी को उसका चेहरा दिखा दिया. महंगाई के खिलाफ जनता ने मतदान किया और इस करारी हार के बाद दूसरे ही दिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कर कर दिया. जनता के ट्रेलर से ही केंद्र ने दाम कर दिए.

' पांच राज्यों में बीजेपी को हराना है'

भूपेश बघेल ने कहा कि महंगाई, गरीबी को दूर करना है तो बीजेपी को हराना है. गुजरात ने दो महान सपूत दिए. महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ पटेल. लेकिन अब गुजरात ने चार और दिए हैं. दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले. इनसे देश को बचाना है. इन चार से सावधान रहना होगा.

राहुल गांधी ने बार-बार चेताया कि नोटबंदी से कालाधन वापस नहीं आएगा. बल्कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी. जीएसटी से देश का व्यापार बर्बाद हो जाएगा. कोरोना के दौरान भी राहुल गांधी ने देश को चेताया था लेकिन मोदी जी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे. जिसका खामियाजा लाखों लोगों को उठाना पड़ा.